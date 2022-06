„BRASILIEN. 200 Jahre Beziehungsgeschichten“ – Die neue Ausstellung im NHM Wien ist eröffnet!

Wien (OTS) - Die neue Sonderausstellung „BRASILIEN. 200 Jahre Beziehungsgeschichten“ wurde am 7. Juni 2022 feierlich eröffnet und ist nun bis zum 23. April 2023 in den vier Kabinetten und zwei Sonderausstellungssälen im Naturhistorischen Museum Wien zu sehen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die faszinierende Vielfalt Brasiliens aus der Perspektive der jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte von Brasilien und Österreich mit ihren globalen Wechselwirkungen.



Zwischen brasilianischen Klängen der Band Mandando Brasa und prächtiger Pflanzendekoration der Österreichischen Bundesgärten empfingen NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und wirtschaftlicher Geschäftsführer Mag. Markus Roboch die Eröffnungsgäste. Als Vertreter der Republik Brasilien sprach Botschafter Nelson Antonio Tabajara de Oliveira Grußworte, ebenso wie Botschafter Dr. Marcus Bergmann (Stv. Leiter der Sektion Internationale Kulturangelegenheiten, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten). Eröffnet wurde die Ausstellung von Mag. Jürgen Meindl (Leiter der Sektion Kunst und Kultur, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport). Die Eröffnung wurde eingebettet in wissenschaftliche Beiträge des Kurator*innen-Teams: Zu den verschiedenen Themen der Schau sprachen neben Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland der Leiter der Botanischen Abteilung, Dr. Christian Bräuchler, die Kuratorin der Anthropologischen Abteilung, Prof. Dr. Sabine Eggers, und der Leiter des Archivs für Wissenschaftsgeschichte, DDr. Martin Krenn.



„Es ist eine besondere Freude, diese Ausstellung, die mir persönlich und wissenschaftlich sehr am Herzen liegt, nun eröffnet zu sehen! Sie zeigt die lange zurückreichenden Beziehungen zwischen Brasilien und Österreich, die historische und aktuelle Verbundenheit, aber auch die vielfältigen Naturräume Brasiliens und die wissenschaftlichen Ansätze zur Erhaltung und zum Schutz der Biodiversität. Ich freue mich, dass der Eröffnungsabend so gelungen und feierlich war“, betont NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland.



Auch die Kooperationspartner – die Österreichischen Bundesgärten und das Porzellanmuseum im Augarten – feierten die Eröffnung mit. Das Porzellanmuseum Augarten, vertreten durch die wissenschaftliche Direktorin Dr. Claudia Lehner-Jobst, stellte eine wertvolle Leihgabe für die Ausstellung bereit und die Österreichischen Bundesgärten, am Abend vertreten durch Ing. Daniel Rohrauer, Institutsleiter Botanische Sammlungen, steuerten die üppige Pflanzendekoration des Abends mit Blumenraritäten und brasilianischen Grünpflanzen bei. Auch im Rahmenprogramm zur BRASILIEN-Sonderausstellung sind sowohl die Österreichischen Bundesgärten mit Führungen durch ihre Schau „Naturwunder einer Neuen Welt: Brasilien in Schönbrunn“, wie auch das Porzellanmuseum im Augarten mit Führungen durch „LEOPOLDINA. Furchtlos nach Rio“ vertreten.



Neben Prof. Dr. Bernd Lötsch, ehemaliger Generaldirektor des NHM Wien, feierten auch die Kuratoriums-Mitglieder Monika Gabriel, MMag. Bernhard Mazegger, DI Harald Pflanzl, a.o. Univ.-Prof. Mag Dr. Katrin Schäfer sowie Dr. Andreas Hantschk den Beginn der Ausstellung. Auch weitere Gäste aus Politik und Gesellschaft genossen den Abend im Museum, wie etwa Mag. Martin Pammer, Botschafter im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Univ. Prof. Dr. Walter Hödl, Architekt Rudolf Lamprecht sowie Dr. Eva Walderdorff und Mag. Andrea Fürnweger vom Cercle Diplomatique.



Die Ausstellung „BRASILIEN. 200 Jahre Beziehungsgeschichten“ ist bis 23. April 2023 zu sehen und wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Symposien, Workshops, Führungen und interaktivem Programm auf Deck 50 begleitet, wie auch mit einem Blog mit thematisch vertiefenden Text- und Videobeiträgen.



