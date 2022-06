ANGEL'S ENVY® ENTHÜLLT 8,2 MILLIONEN DOLLAR TEURE ERWEITERUNG DES MARKENHEIMS UND ERSTE VIRTUELLE BRENNEREI IN DECENTRALAND

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Die 8,2 Millionen Dollar teure Brand Home-Erweiterung fügt 1.200 Quadratmeter hinzu und verdoppelt die jährliche Gästekapazität der ANGEL'S ENVY-Brennerei in Louisville, Kentucky, USA.

Vom 14. Juni, dem Nationalen Bourbon-Tag, bis zum 20. Juni können Fans die ANGEL'S ENVY Meta Distillery besuchen, um eine spielerische Bourbon-Herstellung, eine interaktive Cocktail-Suche, POAP-Token, NFT-Wearables und mehr zu erleben

ANGEL'S ENVY®, die in Kentucky ansässige Craft-Destillerie, die fertige Whiskeys herstellt, enthüllte heute ihre abgeschlossene 8,2 Millionen Dollar teure Brand Home-Erweiterung an der 500 E. Main St. in Louisville, Kentucky, USA. Die Erweiterung, die die Anlage um 1.200 Quadratmeter vergrößert, wird es ANGEL'S ENVY ermöglichen, jedes Jahr zusätzliche 64.000 Besucher zu empfangen, was die jährliche Gästekapazität verdoppelt. Zur Feier des Tages lädt ANGEL'S ENVY, der Super-Premium-Whiskey von Bacardi Limited, seine Fans ein, einen persönlichen Besuch zu planen oder das Brand Home virtuell in der ANGEL'S ENVY Meta-Destillerie zu erleben, der allerersten Destillerie in Decentraland. Die ANGEL'S ENVY Meta Distillery - die eine spielerische und lehrreiche Tour durch die Brennerei und die Bourbonherstellung, eine interaktive Cocktail-Challenge, POAP-Token (Proof of Attendance Protocol), NFT-Token (Non-Fungible-Token) und weitere Giveaways umfasst - wird am 14. Juni, dem National Bourbon Day, im Decentraland eröffnet und ist bis zum 20. Juni offenbleibt.

„ANGEL'S ENVY hat in den letzten Jahren ein beträchtliches Wachstum erlebt, und das wird sich mit der Erweiterung unseres Brand Home nur noch verstärken, da wir nun die unglaubliche Nachfrage von Besuchern, die unsere Einrichtungen besichtigen und unsere Brennerei erleben möchten, besser befriedigen können. Wir sind stolz darauf, Teil einer so starken Gemeinschaft in Louisville zu sein und werden weiterhin in unsere Heimatstadt investieren", sagte Gigi DaDan, ANGEL'S ENVY General Manager. „Wir sind begeistert, die ANGEL'S ENVY Meta Distillery am National Bourbon Day zu lancieren und freuen uns darauf, Bourbon durch das virtuelle Erlebnis mit einem neuen Publikum auf der ganzen Welt zu teilen und zu feiern."

Die Erweiterung des ANGEL'S ENVY Brand Home wird etwa 20 neue Arbeitsplätze in Louisville schaffen und umfasst neue Räumlichkeiten und Erlebnisse für die Gäste, wie z. B. eine größere Verkaufsfläche, fünf neue Verkostungsräume, einen zusätzlichen Barbereich, einen Veranstaltungsraum und eine voll ausgestattete Catering-Küche sowie einen speziellen Raum für das „Bottle Your Own"-Erlebnis von ANGEL'S ENVY, bei dem die Gäste nun die Möglichkeit haben, ihre eigenen Flaschen eines exklusiven Single Barrel-Angebots der Destillerie abzufüllen. ANGEL'S ENVY arbeitete mit Joseph & Joseph, Contagious und Sullivan & Cozart bei der Planung und dem Bau der Erweiterung zusammen; der Bau begann Ende 2020. Besucher können jetzt mehr über Destillerie-Erlebnisse erfahren, Führungen buchen und sich über private Veranstaltungen erkundigen: angelsenvy.com/distillery.

Mit dem Start der ANGEL'S ENVY Meta Distillery ist die Super-Premium-Bourbon-Marke die erste im Bacardi-Markenportfolio, die ein Brand Home im Metaversum schafft. Die Benutzer (ab 21 Jahren) werden auf eine Reihe von spielerischen Erlebnissen mitgenommen, wie z. B. eine Herausforderung bei der Maischeabrechnung, die Personalisierung von Fässern im Barreling Room und eine Suche nach Zutaten für die Kreation von Cocktails. Darüber hinaus haben die Nutzer die Möglichkeit, virtuelle Weißeichen rund um die Brennerei zu pflanzen, die mit den Bäumen korrespondieren, die im Rahmen der Initiative „Toast the Trees" von ANGEL'S ENVY im echten Leben gepflanzt wurden. ANGEL'S ENVY hat sich mit Terrazero Technologien GmbH. zusammengetan, einem Technologieunternehmen für Metaverse-Produkte und -Dienstleistungen und einem Studio für Erlebnisentwicklung, um die ANGEL'S ENVY Meta Distillery zu entwickeln.

„Wir freuen uns, mit der ANGEL'S ENVY Meta Distillery die erste Destillerie in Decentraland begrüßen zu dürfen", sagte Adam de Cata, Leiter der Abteilung Partnerschaften der Stiftung Decentraland. „Wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, wollen sich die Menschen im Metaversum mit Aktivitäten und Gütern beschäftigen, mit denen sie in dieser Realität etwas anfangen können. Die ANGEL'S ENVY Meta Distillery schafft eine neue Möglichkeit für Menschen, sich im Metaversum zu engagieren und zu feiern."

Im Laufe der Erfahrung, die sowohl für erstmalige als auch für etablierte Nutzer von Decentraland leicht zugänglich ist, werden die Nutzer virtuelle Abzeichen, einen POAP-Token und kostenlose, maßgeschneiderte NFT-Wearables verdienen. Nutzer in den USA können physische Gegenstände im ANGEL'S ENVY-Webshop kaufen und sich einen Metaverse-Cocktail per Cocktail-Kurier liefern lassen. Sie können auch an der Verlosung eines ANGEL'S ENVY Mixology-Kits teilnehmen. Weitere Informationen über den Zugang und die Teilnahme an diesem Erlebnis finden Sie hier.

Informationen zu ANGEL'S ENVY

ANGEL'S ENVY ist eine in Louisville, Kentucky, ansässige handwerkliche Brennerei, die fertige Whiskeys herstellt. Das Unternehmen wurde 2010 von dem verstorbenen Master Distiller Lincoln Henderson und seinem Sohn Wes Henderson gegründet und begann als leidenschaftliches Projekt, das die tief verwurzelte Leidenschaft und das Wissen der Familie über die Branche mit einer innovativen Sichtweise der Bourbonherstellung und -veredelung verband. Heute produziert das Team von ANGEL'S ENVY weiterhin seine preisgekrönten Kernprodukte - einen Kentucky Straight Bourbon Finished in Portweinfässern und einen Rye Whiskey Finished in karibischen Rumfässern - sowie eine Vielzahl von innovativen Sonderveröffentlichungen.

ANGEL'S ENVY öffnete 2016 die Türen zu seinem Brand Home, der ersten Whiskey-Destillerie mit voller Produktion in der Innenstadt von Louisville. Im Juni 2022 schloss ANGEL'S ENVY eine 8,2 Millionen Dollar teure Erweiterung seines Brand Home ab und verdoppelte damit die jährliche Gästekapazität. Die Destillerie ANGEL'S ENVY befindet sich in der East Main Street 500.

ANGEL'S ENVY ist in allen 50 US-Bundesstaaten und mehreren internationalen Märkten erhältlich und wird von der Louisville Distilling Company, einer Tochtergesellschaft von Bacardi Limited, hergestellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.angelsenvy.com oder unter:

GENIESSEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL.

©2022. Angel's Envy ist eine eingetragene Marke. Abgefüllt von Louisville Distilling Company, Louisville, KY. Kentucky Straight Bourbon Whiskey Finished in Portweinfässern - 43,3 % Alc. nach Vol.

