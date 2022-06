Blühendes Österreich und Land Niederösterreich feiern den NATURA 2000 Award der Europäischen Union

Österreich (OTS) - Gute Nachrichten für den Naturschutz in Österreich: Die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich und seine Partnerin BirdLife Österreich haben erstmals den renommiertesten Naturschutzpreis Europas, den „Natura 2000 Award“ der Europäischen Kommission, gewonnen. Blühendes Österreich setzte sich in einem europaweiten Bürger:innenvoting gegen die weiteren 20 Finalisten durch und gewann den prestigeträchtigen „Citizens‘ Award“. Blühendes Österreich hat seit 2015 50 Partner:innen in Niederösterreich bei Naturschutzaktivitäten mit knapp € 1 Mio. unterstützt. Die Unterstützung trug dazu bei, hochgradig gefährdete Habitate in Europaschutzgebieten im Ausmaß von über 300 Hektar zu erhalten und zu verbessern. Mit Blühendes Österreich wurden auch folgende Partner:innen in Niederösterreich ausgezeichnet:

Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken

freeNature & Landwirtschaft Fam. Watzl, St. Martin, Waldviertel

Lanius – Forschungsgemeinschaft für regionale Faunistik und angewandten Naturschutz, Wachau

Welterbegemeinden Wachau

Landwirt Matthias Frank sowie Renate und Erich Frank

Verein Auring, Marchegg



Anlässlich des 30. Jahrestages der Gründung des Natura-2000-Netzwerks hat der EU-Kommissar für Umwelt, Meere, maritime Angelegenheiten und Fischerei Virginijus Sinkevičius die Gewinner:innen der fünften Ausgabe des Natura-2000-Awards bekannt gegeben. Neben Blühendes Österreich kommen die weiteren fünf Gewinner:innen aus Bulgarien, Griechenland, Portugal, Spanien und Deutschland.

Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, gratuliert: „Die Europäische Union hat sich mit dem europäischen ,Grünen Deal‘ ehrgeizige Ziele gesetzt. Der ,Grüne Deal‘ weist nicht nur den Weg zur Klimaneutralität bis spätestens 2050, sondern soll Europa auch zu einem globalen Vorreiter bei nachhaltiger Landwirtschaft und biologischer Vielfalt machen. Ob wir unsere Ziele erreichen, entscheidet sich in den Mitgliedstaaten und vor allem in den Regionen und in den Gemeinden. Projekte wie FLORA haben Vorbildwirkung und leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, unser Europa nachhaltiger und zukunftsfit zu machen. Im Namen der Europäischen Kommission gratuliere ich sehr herzlich zum Natura 2000-Preis.“

Gábor Wichmann, Geschäftsführer von Birdlife Österreich, Mitbegründerin von Blühendes Österreich und Vorstandsmitglied, verweist auf die Basis des Erfolgs, „dass die langjährige Ausrichtung und strategische Arbeit der Stiftung Grundlage für die messbare Wirkung ihrer Naturschutzarbeit ist. Die EU-Kommission hat diesen Mehrwert für die unterstützten Europaschutzgebiete erkannt und durch den Award gewürdigt.“

LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, Landesrat für Naturschutz, freut sich über den Erfolg: „Ich gratuliere zu dieser europäischen Naturschutz-Auszeichnung, die verdient nach Niederösterreich geholt wurde. Das ausgezeichnete Projekt verbindet engagierte Gemeinden, Bäuerinnen und Bauern, Vereine und Initiativen mit dem Ziel, die Natur- und Kulturlandschaften unserer Heimat zu schützen und zu verbessern. Ein Ziel, dass uns alle gemeinsam verbindet.“

Durch die gebiets- und bundesländerübergreifende Tätigkeit hat Blühendes Österreich positive überregionale Habitatsverbesserungen und Sicherung gefährdeter Biotope, prioritärer Arten und Lebensräume wie Trockenrasen, Halbtrockenrasen, Pfeifengraswiesen, Grünlandbrachen, Ackerraine, Ruderalfluren, Hochstauden, Hochgrasfluren und Bergmähder in Niederösterreich erreichen können. Die Maßnahmen zahlen auf den Schutz gefährdeter, auch endemischer Arten, wie Wiesenbrüter, Insekten, Schnecken, Wirbeltiere, Orchideenarten im Offenland und in Kultur- und Agrarlandschaften ein.

Das Programm FLORA fokussierte auf Niederösterreich – insgesamt umfassten Aktivitäten in 20 Europaschutzgebieten. In den Natura 2000-Gebieten Waldviertel, Wachau, Wienerwald-Thermenregion, Westliches Weinviertel, Feuchte Ebene und Steinfeld wurden durch Public-Private-Partnerships neue Naturschutzinitiativen und landwirtschaftliche Betriebe gegründet. So konnte durch ein intensives und vielseitiges Mentoring Programm der Aufbau der Organisationen freeNature (www.freenature.at) und Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken (www.landschaftspflegeverein.at) in Niederösterreich mittels Zugang zu wichtigen Werkzeugen und Kontakten gestärkt werden.

Andrea Kö, Bürgermeisterin von Perchtoldsdorf, freut sich über die Auszeichnung: „Unsere Gemeinde ist seit mehr als 20 Jahren mit Vereinen und der Bevölkerung erfolgreich für den Naturschutz aktiv. Gemeinsam mit dem von Blühendes Österreich unterstützten Landschaftspflegeverein ist es uns nun seit 2018 möglich, in einer Allianz mit aktuell 24 weiteren Gemeinden noch mehr für die Erhaltung der biologischen Vielfalt unserer Region sowie Klimaschutz zu erreichen.“

Natura 2000 Schutzgebiete für die Vielfalt

Das Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 wurde von der EU eingeführt und soll den Arten- und Lebensraumverlust stoppen sowie die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft sichern. Das Netzwerk feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen und umfasst mittlerweile 18 Prozent der europäischen Landfläche und neun Prozent der Meeresgebiete. Natura 2000 ist das größte Netzwerk an Naturschutzgebieten der Welt. Durch die Aktivitäten in den Natura 2000 Schutzgebieten werden nicht nur gefährdete heimische Pflanzen- und Tierarten geschützt, sondern auch 35 Milliarden Tonnen CO2 gespeichert. Somit trägt das Netzwerk Natura 2000 auch wesentlich zum Klimaschutz bei. Die rechtlichen Grundlagen für Natura 2000-Gebiete bieten die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutz-Richtlinie.

In Österreich umfasst das Netzwerk Natura 2000 laut Umweltbundesamt 350 Gebiete, davon sind 272 als Europaschutzgebiete rechtlich verordnet. Die einzelnen Landesregierungen nominieren entsprechende Gebiete und melden diese an die EU-Kommission.

Über das Voting des „Natura 2000 Awards“

Der „Natura 2000 Award“ wurde heuer zum sechsten Mal von der Europäischen Kommission für herausragende Leistungen in Bezug auf Natura 2000 Aktivitäten verliehen. Bis 27. April 2022 waren alle Europäer:innen dazu aufgerufen, für die 21 europaweiten Naturschutzprojekte im Finale abzustimmen. Der oder die Gewinner:in wurde mit dem „Citizens’ Award“ ausgezeichnet. Die Stiftung Blühendes Österreich war mit dem Programm FLORA die einzige österreichische Finalistin.

Über Blühendes Österreich

Die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich setzt sich für eine gesunde Umwelt und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft ein. Deshalb fördert Blühendes Österreich seit 2015 rund 230 Bäuerinnen und Bauern, Naturschutzorganisationen, Gemeinden und andere Initiativen, die durch eine verantwortungsvolle Landwirtschaft und wertvolle Umweltprojekte unsere Lebensräume, Tiere und Pflanzen schützen. Bereits 951 Hektar gefährdete Biotopflächen werden konkret gesichert. Die Website bluehendesoesterreich.at ist die stärkste digitale Plattform für Naturtourismus und Naturcontent. Im Naturerlebnis-Portal bündelt Blühendes Österreich 95 Organisationen mit tausenden Naturveranstaltungen pro Jahr. Die Citizen-Science-App „Schmetterlinge Österreichs“ ist mit 50.000 Downloads und der dazugehörigen Desktop-Version eine der größten Naturbeobachtungs-Apps im deutschsprachigen Raum. www.bluehendesoesterreich.at





