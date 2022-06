Steuerberater des Jahres 2022

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal freut sich BDO, eine von Österreichs führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften, über den Titel des besten Steuerberaters in Wien. Dr. Christoph Pramböck, Partner bei BDO, wurde darüber hinaus der Preis in der Fachkategorie Immobilien- und Bauwirtschaft verliehen, den das Unternehmen schon zum zweiten Mal für sich sichern konnte. Eine besondere Auszeichnung erfuhr Dr. Stephanie Novosel, Director bei BDO, die mit dem Sonderpreis für Corona-Hilfsmaßnahmen ausgezeichnet wurde.

Auch 2022 suchten IFA und „Die Presse“ den besten Steuerberater des Jahres. BDO sicherte sich bereits zum sechsten Mal den Titel in Wien. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kund:innen uns durch dieses Voting zum wiederholten Mal ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Wir fühlen uns nicht nur zu höchster Qualität verpflichtet, sondern auch zur kontinuierlichen Suche nach der bestmöglichen Lösung für die einzelnen Kund:innen. Diese Auszeichnung sehen wir als Motivation, diesen Ansprüchen auch weiterhin gerecht zu werden und die Kund:innen auch in Zukunft optimal zu betreuen“, betont Mag. Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

„Der Immobilienbereich ist derzeit einerseits aufgrund der großen Investitionsbereitschaft in ,Betongold‘ ein zentraler Sektor des österreichischen Wirtschaftsgeschehens. Andererseits ist er aber gleichzeitig aufgrund von Lieferengpässen und steigenden Rohstoffkosten der Bereich, der die anhaltenden Krisen des Weltgeschehens unmittelbar zu spüren bekommt. Ich bin sehr stolz, dass ich den Preis als Österreichs bester Steuerberater der Immobilien- und Bauwirtschaft gerade in dieser nicht einfachen Zeit erhalten habe“, freut sich Dr. Christoph Pramböck, Partner bei BDO.

In der neuesten Fachkategorie des Sonderpreises im Bereich Corona-Förderungen wurde Dr. Stephanie Novosel, Director bei BDO, als beste Steuerberaterin des Landes ausgezeichnet. „Covid-19 hat viele österreichische Unternehmen stark getroffen. Die zur Abfederung der wirtschaftlichen Härten ins Leben gerufenen Hilfsmaßnahmen stellten Unternehmer:innen und den Berufsstand vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund habe ich meinen Fokus gleich zu Beginn der Pandemie auf die Unterstützung betroffener Unternehmen und der Kolleg:innenschaft gerichtet. Ich freue mich sehr, unsere Kund:innen in diesem komplexen und von kontinuierlichen Änderungen betroffenen Bereich zu unterstützen und bin sehr stolz auf den Preis in dieser Sonderkategorie“, so Dr. Stephanie Novosel, Director bei BDO.





