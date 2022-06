NEOS zum EU-Klimaschutzpaket: Neuer Emissionshandel muss Klimazielen gerecht werden

Claudia Gamon: „Wenn wir das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen, muss jeder Sektor seinen Beitrag leisten.“

Wien (OTS) - "Die Generalüberholung und Ausweitung des Emissionshandels sind entscheidende Schritte, die die Europäische Union setzen muss, um die Klimaneutralität zu erreichen. Das Instrument ist das richtige, aber mit dem schwachen Kompromiss, den die konservativen Kräfte durchdrücken wollten, hätten wir die Klimaziele verfehlt. Ich habe daher auch gegen diesen Reformvorschlag gestimmt", so Claudia Gamon, NEOS-Europaabgeordnete, nach den Abstimmungen zum ersten Teil des "Fit for 55"-Pakets im Europäischen Parlament in Straßburg. "In den Neuverhandlungen, die jetzt folgen, muss sichergestellt werden, dass wir die Erfolgsgeschichte ETS mit den Zielen ganz klar im Visier weiterführen."

Bei der Überarbeitung des Emissionshandels im Flugverkehr, für den Claudia Gamon Chefverhandlerin für die liberale Fraktion "Renew Europe" war, konnte sie sich erfolgreich für eine Parlamentsposition einsetzen, die über das Ambitionslevel der Kommission hinausgeht. Zumindest hier konnte also ein Erfolg für das Klima erzielt werden, so Gamon: "Der Luftverkehr ist eine der am schnellsten wachsenden Quellen von Treibhausgasemissionen weltweit. Wenn wir das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen, muss jeder Sektor seinen Beitrag leisten – auch der Flugverkehr. Auf internationaler Ebene passiert in Sachen Luftverkehrsemissionen leider viel zu wenig, deswegen müssen wir hier auf europäischer Ebene vorangehen. Wir unterstützen dabei die Luftfahrtbranche bei der Dekarbonisierung: ein Großteil der Einnahmen aus dem Emissionshandel fließt zurück in den Sektor, um Klimainvestitionen zu unterstützen."



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)