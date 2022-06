SPÖ-Regner/Heide gratulieren den Gewinner*innen des LUX-Filmpreises

In Straßburg wird der Film „Quo Vadis, Aida?“ ausgezeichnet

Wien (OTS/SK) - Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Evelyn Regner, die den LUX-Filmpreis als Schirmherrin betreut, freut sich: „Heute wird nicht nur ein wunderbarer Film ausgezeichnet, sondern auch die inspirierende Frau und Filmemacherin Jasmila Žbanić. Als einziger Film aus weiblicher Hand, hat es ‚Quo Vadis, Aida?‘ in die engere Auswahl des Filmpreises geschafft. Es ist umso erfreulicher, dass dieser Film nun als Gewinner ausgezeichnet wird – ein Film, der diesen Preis wirklich verdient hat!“ ****

„‚Quo Vadis, Aida?‘ handelt von dem schrecklichen Genozid in Srebrenica, was uns tragischerweise auch an jüngste Ereignisse erinnert. Dabei führt uns Žbanić vor Augen, wie wichtig es ist, nicht zu vergessen! Ich persönlich bin sehr dankbar, Teil des diesjährigen LUX-Filmpreises gewesen zu sein und mich weiterhin für dieses fantastische Projekt einsetzen zu dürfen“, so Evelyn Regner.

SPÖ-Kulturpolitiker Hannes Heide ergänzt: „,Quo Vadis, Aida?‘ ist ein fantastischer und gut gemachter Film und ich freue mich sehr, Jasmila Žbanić heute zu dieser Auszeichnung zu gratulieren. Jeder der drei ausgewählten Filme erzählt eine starke Geschichte zu Themen wie Krieg und Migration, die Europa geprägt haben und die die Europäische Union und unsere Gesellschaft immer noch formen. Das führt uns vor Augen, wie politische Botschaften durch Film und Kultur transportiert werden können. Bei der heutigen Verleihung haben das die Regisseurin Žbanić ebenso wie die Überlebende des Genozids in Srebrenica und Aktivistin, Munira Subašić, nochmals hervorgehoben und zu einem sofortigen Ende des Krieges in der Ukraine aufgerufen. Der LUX-Filmpreis ist somit eine wichtige Plattform und wunderbare Initiative, um Kulturschaffende und Politik zusammenzubringen und diesen Austausch zu fördern und zu zelebrieren.“ (Schluss) lp

