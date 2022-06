Genossenschaft als Antwort auf Zukunftsherausforderungen

Österreichischer Genossenschaftsverband (ÖGV) verzeichnet Gründerboom bei neuen Kooperationsmodellen

Wien (OTS) - Mit 45 Neugründungen binnen drei Jahren, davon zwölf allein heuer, hat der Österreichische Genossenschaftsverband heute vor Journalisten eine Erfolgsbilanz vorgelegt. ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner führt diesen neuen Gründerboom darauf zurück, dass die Genossenschaft die richtigen Antworten auf aktuelle Herausforderungen wie Energiewende, Digitalisierung, Lieferengpässe oder Fachkräftemangel biete. Als Beispiel nannte er die neuen Energiegenossenschaften, mit denen Bürger, Unternehmen und Gemeinden gemeinsam erneuerbaren Strom erzeugen, verbrauchen und vermarkten können.

Auf die Genossenschaft als Zukunftskonzept setzen auch die Volksbanken: Gemeinsam mit dem ÖGV und den Energieexperten von PowerSolution bieten sie ein Gesamtpaket für all jene, die auf genossenschaftlich erzeugten Strom setzen möchten. Das Angebot reicht von der Gründungsberatung über die technische Abwicklung bis zur Finanzierung. Generaldirektor Gerald Fleischmann hob beim Pressegespräch auch die Bedeutung der genossenschaftlichen Organisation für die Volksbanken selbst hervor – sie stehen letztlich im Eigentum ihrer rund 500.000 Mitglieder. „Dadurch bleiben die Dividenden in der Region und könnten dort wieder investiert werden. Wir schaffen also einen Kreislauf, der nachhaltig ist", erklärte Fleischmann.

APA-Chef Clemens Pig, der seit Mai 2022 auch Präsident des ÖGV ist, verwies auf die Stärke der Genossenschaft angesichts der Herausforderungen durch die rasante technologische Entwicklung und die Konzentration auf wenige große Digitalplayer. „Die beste Antwort darauf ist Kooperation. Gäbe es die Genossenschaft noch nicht, man müsste sie für die digitale Welt erfinden“, so Pig, der als konkretes Beispiel für kreative Kooperation auch eine plattformübergreifende Login-Lösung für Online-Medien nannte, die heuer im Herbst starten soll.

Aktuell gibt es in Österreich rund 1.800 Genossenschaften, knapp 200 von ihnen sind im ÖGV organisiert, der heuer sein 150-jähriges Bestehen feiert. Dazu gehören die Volksbanken und ihre Beteiligungsgenossenschaften sowie zahlreiche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften von Expert über Sport 2000 bis zur APA.

