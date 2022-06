Korosec: „Auch Wirtschaftsexpertinnen und -experten plädieren für Anhebung der Pensionistenabsetzbeträge“

Seniorenrats-Präsidentin wird bei Sozialpartner-Gipfel Druck für rascheres Handeln gegen die Rekord-Teuerung ausüben.

Wien (OTS) - Ingrid Korosec, die als Präsidentin des Seniorenrats am heutigen Sozialpartnergipfel zur Teuerung teilnehmen wird, sieht sich durch die renommierten Forschungsinstitute IHS und Wifo in ihrer Forderung nach einer Anhebung der Pensionistenabsetzbeträge bestätigt. „Die explodierenden Preise für Energie, aber auch für Lebensmittel und Mieten betrifft besonders Menschen mit niedrigen Einkommen und da gehören viele Seniorinnen und Senioren, für die diese Bereiche den Großteil ihrer Ausgaben ausmachen, dazu. Auch IHS und Wifo plädieren für zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen für diese Menschen und bringen dabei explizit eine Erhöhung der Pensionistenabsetzbeträge als geeignetes Mittel ins Spiel.“

„Die Anhebung der Pensionistenabsetzbeträge wäre einfach und rasch umsetzbar, treffsicher und fair“, erklärt Korosec, betont aber, dass jede Maßnahme zu begrüßen ist, die jenen Menschen hilft, die am stärksten von der starken Teuerung betroffen sind. „Hauptsache, es wird endlich rasch gehandelt, dafür werde ich mich auch am heutigen Sozialpartnergipfel mit Nachdruck einsetzen“, so die Seniorenratspräsidentin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Mag. Alexander Maurer

Pressesprecher

+43 664/ 859 29 18

amaurer @ seniorenbund.at

https://www.seniorenbund.at