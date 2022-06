DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT INTERPRETIERT KLASSISCHE DESIGNS IN IHREM NEUESTEN SAMMLERMÜNZENANGEBOT NEU

Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Vor zehn Jahren wurde in der Münzanstalt der Royal Canadian Mint in Winnipeg der letzte kanadische Penny geprägt. Heute bringt die Münzanstalt eine 1 oz. Silber-Sammlermünzenausgabe des Pennys heraus, um an das Jahrzehnt zu erinnern, in dem er das letzte Mal aus der Presse kam. Das klassische G. E. Kruger Gray Twin Maple Leaf und Twig Design erscheint auf der 2022 1-Cent Feinsilbermünze - 10. Jubiläum des „Farewell to the Penny". Diese Sammlermünze wurde in Winnipeg, Manitoba, geprägt, der Heimat von Kanadas eigener Umlaufmünzenmanufaktur und dem Geburtsort des Pennys. Darüber hinaus trägt sie das Münzzeichen „W" (Winnipeg) als Symbol für ihre Herkunft. Dieses neue Sammlerstück ist zusammen mit einigen anderen ab heute erhältlich.

Die Münzanstalt stellt eine begrenzte Anzahl von Sammlermünzen vor, die das Design der bekannten Gold- und Silbermünzen der Maple Leaf Serie auf ein neues Niveau heben. Das Ahornblatt auf der 2022 $200 reinen Goldmünze - Ultra-High Relief GML und 2022 $20 Feinsilbermünze - Ultra-High Relief 1 oz. SML, ist innovativ erhöht und erreicht eine Höhe von 1,8 mm bzw. 1,4 mm - fast siebenmal so hoch wie das Relief auf herkömmlichen Anlagemünzen.

Weitere neue Produkte sind:

Die 2022 $50 Feinsilbermünze - Ultra-Hochrelief 5 oz. SML;

Die 2022 $10 reine Goldmünze - Everlasting Maple Leaf der Künstlerin Michelle Grant;

Die 2022 $5 Silbermünze - Momente zum Festhalten: Your Canadian Story, der zweite Teil einer vierteiligen Serie;

Die 2022 $50 Feinsilbermünze - Kanadisches Geisterschiff, entworfen von Neil Hamelin, dessen komplettes Design mit einer Schwarzlicht-Taschenlampe enthüllt wird; und

Die 2022 $30 File Silbermünze - Visions of Canada, mit der Überflugperspektive einiger der beeindruckendsten Szenen Kanadas auf einer 2 Unzen Leinwand.

Diese Produkte können bei der Münze unter der Telefonnummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter folgender Adresse bestellt werden www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

