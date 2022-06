125 Jahre SWV WIEN: Ehrentafel von Franz Vranitzky und Peter Hanke mit Marcus Arige enthüllt

Wien (OTS/SWV Wien) - In Anwesenheit von Bundeskanzler a.D. Dr. Franz Vranitzky, wurde heute Mittag von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und dem Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien, Marcus Arige, eine Ehrentafel anlässlich des 125-jährigen Bestehens an dessen Gründungsort enthüllt. Seit 1897 setzt sich der SWV WIEN, als Wirtschaftsflügel der SPÖ, für EPU und KMU in dieser Stadt ein. Mit der Ehrentafel soll die Verwurzelung des SWV WIEN in der Stadt gezeigt werden.

„Es wird viele überraschen, dass der SWV WIEN die älteste Interessensvertretung für Selbstständige und Unternehmer:innen in Österreich ist, es zeigt aber auch, dass wir immer integraler Bestandteil der Sozialdemokratie waren. Die Unterschiede zwischen Industriebetrieben und EPU waren damals groß und sind es heute noch.“ , erklärt SWV WIEN Präsident Arige anlässlich der Tafelenthüllung.

Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke betonte den Bedarf einer starken sozialdemokratischen Interessensvertretung für Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe, in einer der lebenswertesten Städte der Welt. „Ich gratuliere sehr herzlich zur 125-jährigen Erfolgsgeschichte des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien und bedanke mich für den unermüdlichen Einsatz für die Unternehmer:innen in Wien. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem SWV WIEN in den kommenden Jahren!“, betonte Stadtrat Peter Hanke.

„Die Verbundenheit mit dem SWV WIEN geht über viele Jahrzehnte. Die 125-jährige Geschichte zeigt, dass es damals wie heute die Sozialdemokratie ist, die die Anliegen der Kleingewerbetreibenden, der vielen Ein-Personen-Unternehmen und Selbstständigen vertritt.“, betont Bundeskanzler a.D. Dr. Franz Vranitzky.

„Der Erfolg von Wien ist eng verknüpft mit der hier vorhandenen Wirtschaftskompetenz der SPÖ Wien. Der Wiener Weg bedeutet Wirtschaft, eingebunden in sozialer und ökologischer Sicherheit.“, so Präsident Marcus Arige.

Über den SWV WIEN

Am 8. Juni 1897 wurde im Hotel Post, ehemals Hotel Rabl, der SWV WIEN unter dem Namen „Freie Vereinigung Sozialdemokratischer Kleingewerbetreibender und Kaufleute“ gegründet. Schon damals erkannte man innerhalb der Sozialdemokratie die Wichtigkeit von EPU und KMU und sah sie als essentiellen Bestandteil der parteiinternen Struktur. Der SWV WIEN vertritt derzeit rund 200.000 Selbstständige und Unternehmer:innen in dieser Stadt, die zu 95 % aus EPU und KMU bestehen. Seit 1897 setzt sich der SWV WIEN als Wirtschaftsflügel der SPÖ, für die Wiener Unternehmen ein. Mit der Ehrentafel soll die Verwurzelung des SWV WIENS in der Stadt gezeigt werden. Der SWV ist die sozialdemokratische Fraktion in der Wirtschaftskammer Wien und eine Vorfeldorganisation der SPÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nastassja Offenbacher



Pressesprecherin

nastassja.offenbacher @ swv.org

Telefon: +43 (1) 525 45-44

Mobil: +436995379231