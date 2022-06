Grüne Wien/Öztas: Awarenessteams werden auf Grünen Druck wieder eingeführt!

Wien (OTS) - Die Grünen Wien zeigen sich über die angekündigte Wiedereinführung der Awarenessteams erfreut. „Schon im Juli 2021 haben wir die Abschaffung der Teams mitten im Sommer als Fehler kritisiert. Die Abschaffung war unlogisch und hat uns gezeigt, dass das eine pinke Eintagsfliege war“, so der Jugendsprecher der Grünen Wien, Ömer Öztas.

Die Awarenessteams seien eine Selbstverständlichkeit für den Öffentlichen Raum. Die Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Clubszene in dieser Form sei ein Novum in der Szene und habe sich als Erfolg erwiesen. „Es muss sichergestellt werden, dass die Teams jährlich finanziert und eingesetzt werden“, so Öztas. Dabei sei wichtig, jungen Menschen in der gesamten Stadt konsumfreie öffentliche Orte anzubieten, damit keine Hotspots in einzelnen Bezirken entstehen. Um das zu erreichen, brauche es Angebote in den Bezirken. „Die Jugendlichen gehen dorthin, wo etwas los ist. Und in vielen Bezirken ist nicht viel los“, so Öztas.

Im Sommer organisiert der Grüne Jugendsprecher eine Sommertour mit dem Namen „Reclaim Your Space“, welche an 9 Terminen auf das Thema Öffentlicher Raum für Jugendliche aufmerksam machen soll. „Die Awarenessteams sollten aufgestockt werden und in ganz Wien unterwegs sein“, so Öztas.

