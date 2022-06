AVISO: VRVis lädt zu Open House & Podiumsdiskussion „Die wichtigsten Sustainabilisierungswerkzeuge aus Wissenschaft und Technologie“

Wiener Forschungszentrum VRVis präsentiert am 30. Juni 2022 Schlüsseltechnologie Visual Computing. Mit anschließender Podiumsdiskussion, u.a. mit Bundesministerin Leonore Gewessler.

Wien (OTS) - Der Weg in die Zukunft ist klar gezeichnet: Die nachhaltige Entwicklung von Lösungen in allen Bereichen ist gesellschaftlich als auch wirtschaftlich für eine grüne Wende notwendig. Dem FTI-Bereich kommt hier eine ganz besondere Bedeutung zu. Dies nimmt das COMET-Kompetenzzentrum VRVis zum Anlass, um anhand von Visual-Computing-Technologie und im Rahmen einer prominent besetzten Podiumsdiskussion aufzuzeigen, wie grundlegend Innovation und Digitalisierung zur Erreichung der globalen Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung sind.



Podiumsdiskussion zu Österreichs FTI-Strategie entlang der 17 SDGs der UNO

VRVis bittet unter dem Titel „Österreichs grüne Zukunft: die wichtigsten Sustainabilisierungswerkzeuge aus Wissenschaft und Technologie“ renommierte Expertinnen und Experten aus Politik, Industrie und Forschung aufs Podium, um darüber zu diskutieren, wie die österreichische FTI-Szene zu einer nachhaltigen und zugleich wirtschaftlich erfolgreichen Zukunft unseres Landes beitragen kann, welche Best Practises es bereits gibt und welche breiten Allianzen es dafür braucht, um die Nachhaltigkeitsagenda der UNO für 2030 zu erreichen.

Mit den Podiumsgästen:

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Florian Frauscher, Sektionsleiter Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Philip Gady, Vizepräsident, Wirtschaftskammer Österreich

Judith Engel, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG

Martin Pischler, Head of Global Quality Assurance, Environment & Energy, RHI Magnesia

Andreas Januskovecz, Forstdirektor Bereichsleiter Klimaangelegenheiten, Stadt Wien

Gerti Kappel, Dekanin der Informatik-Fakultät, TU Wien

Gerd Hesina, Geschäftsführer VRVis

Die Podiumsdiskussion findet am

Donnerstag, dem 30. Juni 2022 ab 17:00 Uhr (Einlass ab 16:45 Uhr)

in der wolke19 im Ares Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien, statt.

Eine Anmeldung unter podiumsdiskussion@vrvis.at ist dringend erbeten.

Open House gibt Einblicke in angewandte Visual-Computing-Forschung für eine bessere Zukunft

Direkt vor der Podiumsdiskussion lädt das VRVis-Forschungsteam von 14:00-17:00 Uhr dazu ein, im Rahmen von niederschwelligen Demos und persönlichen Gesprächen in die Welt der Visual-Computing-Spitzenforschung, die entlang der 17 SDGs der UNO ausgerichtet sind, einzutauchen. Freuen Sie sich auf spannende Use Cases und richtungsweisende Sustainable Solutions in den Bereichen Klimawandelanpassung, digitale Radiologie, resiliente Produktion, Erneuerbare Energie u.v.m.!

Das VRVis Open House findet am

Donnerstag, dem 30. Juni 2022 von 14:00 bis 17 Uhr

direkt im Forschungszentrum, Donau-City-Straße 11, 5. Stock, 1220 Wien, statt.

Anmeldung unter openhouse@vrvis.at

Alle Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Individuell vereinbarte Demos und Gespräche mit Forschenden sind bei Voranmeldung möglich.

