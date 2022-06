Sachslehner: „Wiener Weg bedeutet massive Mehrbelastung der Bevölkerung“

Verdopplung der Fernwärme-Preise ist politische Bankrotterklärung

Wien (OTS) - „Der Wiener Weg bedeutet massive Mehrbelastung für die Wiener Bevölkerung. Die saftige Preiserhöhung der Fernwärme in Wien trifft rund 440.000 Wiener Haushalte und kommt nahezu einer Verdoppelung der bisherigen Preise gleich. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung von 45€ pro Monat und Haushalt, gesamt für alle Betroffenen 19,8 Millionen Euro. Fakt ist, dass die Fernwärme zu den Wiener Stadtwerken gehört und sich damit im Eigentum der Stadt Wien befindet – Bürgermeister Ludwig kann die Verantwortung daher nicht abschieben. Die Preiserhöhung ist eine politische Bankrotterklärung der rot-pinken Stadtregierung. Denn so kann mit der eigenen Bevölkerung nicht umgegangen werden“, so Laura Sachslehner bezugnehmend auf die heute bekanntgewordenen Preiserhöhungen der Fernwärme Wien.



„Während die Fernwärmepreise verdoppelt werden, wurde die Miete der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße in den letzten Jahren sogar gesenkt. Darüber hinaus gibt die Stadtregierung um 12 Millionen Euro mehr für Werbung aus als budgetiert. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Wiener Landesregierung heuer bereits die Gebühren für Wasser, Müll und Abwasser um insgesamt 50 Millionen Euro erhöht hat. Das Parkpickerl brachte eine Belastung von weiteren 45 Millionen Euro“, so Sachslehner, die weiter ausführt: „Das passt alles nicht zusammen und verdeutlicht die desaströse Prioritätensetzung von Bürgermeister Michael Ludwig. Die Bundesregierung wählt hingegen den Weg der Entlastung und hat die Menschen in Höhe von rund 4 Milliarden Euro entlastet. An weiteren Entlastungsschritten wird gerade gearbeitet. Ihrer sozialen Verantwortung kommt die Stadtregierung nicht nach.“

