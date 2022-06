Bernhuber zum Lux-Filmpreis: Gratuliere Sebastian Meise zur Top-3-Platzierung

Europäischer Publikumspreis: Österreichischer Filmemacher mit "Große Freiheit" unter den beliebtesten europäischen Produktionen

Straßburg (OTS) - "Herzliche Gratulation an Sebastian Meise für die Top-3-Platzierung beim heurigen Lux-Publikumsfilmpreis des Europäischen Parlaments und der Europäischen Filmakademie. Mit seinem zweiten Spielfilm 'Große Freiheit' zeigt er am Beispiel des Hans Hoffmann im Nachkriegsdeutschland des letzten Jahrhunderts das Leben von Homosexuellen vor der Entkriminalisierung und wie die Kriminalisierung vermeintlicher Straftaten das Leben bestimmen kann. Der Erfolg beim Lux-Filmpreis ist nach dem Jury-Preis in Cannes und weiteren Auszeichnungen ein erneutes starkes Zeichen für einen lebendigen österreichischen Film und die kreative Kraft der heimischen Filmindustrie", sagt Alexander Bernhuber, Kultursprecher der ÖVP im Europaparlament, nach der Verleihung des Lux-Publikumsfilmpreises heute, Mittag, im Europaparlament in Straßburg. Den 1. Platz hat das Srebrenica-Drama "Quo Vadis, Aida?" von Jasmila Zbanic erzielt, das ebenfalls unter österreichischer Beteiligung produziert wurde. (Schluss)

