Gemeinnützig aktive Stiftungen: Österreich zum Blühen bringen – Rahmenbedingungen für Philanthropie verbessern

Spenden an Bildungsprojekte in Österreich sind gegenüber jenen für Bildungsprojekte in Entwicklungsländern steuerlich benachteiligt. Wir hoffen auf Fairness durch einheitliche Spendenbegünstigung für Bildung noch heuer. Dies würde nach realistischen Schätzungen mehr als 30 Mio. Euro jährlich zusätzlich für Bildungsförderung aus privaten Mitteln bringen. Das Thema ist im Regierungsprogramm verankert, tausende Kinder in unserem Land könnten davon profitieren.

Günther Lutschinger

2/2