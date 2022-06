Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Fossile Teuerungslawine sofort stoppen!

Wien (OTS) - Einen sofortigen Stopp der fossilen Teuerungslawine fordern die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus. Nach heutigen Medienberichten soll es bei der Wiener Fernwärme ein Preisexplosion von bis zu 92 Prozent geben. „Eine halbe Million Wiener Haushalte müssen dann 500 Euro mehr für Fernwärme bezahlen. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt die Gewinne der Wien Energie an die Bevölkerung weitergeben, anstatt sie mit einer Verdopplung der Preise noch weiter zu belasten. Schon jetzt wissen viele Wiener:innen nicht, wie sie über die Runden kommen; das darf nicht noch weiter verschärft werden“, so Pühringer.



Die Wien Energie verzeichnete 2020 einen Rekordgewinn, dieser muss jetzt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, statt sie draufzahlen zu lassen. „Bürgermeister Ludwig kann das, denn die Wien Energie gehört der Stadt Wien“, so Pühringer und Kraus.



Peter Kraus: „Die aktuelle Teuerung ist eine fossile Teuerung, in der Fernwärme steckt über 60 Prozent Gas. Wer die Fernwärme grün und nachhaltig macht, verhindert derartige Preis-Schocks in Zukunft. Wir müssen raus aus Öl und Gas und komplett auf saubere, erneuerbare Energie umsteigen. Ein rascher Ausstieg aus Öl und Gas bringt uns raus aus der fossilen Teuerungsfalle!"



Die Grünen Wien fordern einen Energiegutschein für alle Wienerinnen und Wiener in der Höhe von 100 Euro pro Person. Für jede weitere Person im Haushalt kommen 25 Euro dazu. Das ist eine rasche, unkomplizierte Hilfe für alle. Außerdem braucht es eine Energiegrundsicherung - also einen kostenlosen Grundbezug an Strom und Wärme für die Wiener:innen mit wenig Einkommen sowie eine Anpassung der Sozialleistungen an die Teuerung.



