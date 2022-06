Austro Control Recruiting-Day im neuen Besucherzentrum am 11. Juni

Wieder live und vor Ort! Startfrei zur Karriere als Fluglotsin/Fluglotse!

Wien (OTS) - Alle Informationen zum Job Fluglotsin/Fluglotse und ein Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung gibt es beim Recruiting-Day am 11. Juni endlich wieder persönlich, live und vor Ort bei Austro Control.

Wer Fluglotsin oder Fluglotse werden möchte und sich für diesen spannenden und herausfordernden Job interessiert, kann sich am 11. Juni 2022 wieder live direkt bei Austro Control informieren. Das neue Austro Control-Besucherzentrum eröffnet einen Einblick in die Welt der Flugsicherung. Auf dem Programm beim Recruiting-Day steht ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung inklusive Besuch in unserem 360° Tower-Simulator. Persönliche Gespräche mit Fluglotsinnen und Fluglotsen über die Ausbildung und den Berufsalltag runden das Programm des Recruiting-Days ab.



Wann: Samstag, 11. Juni, 2022, 10:00 - 17:00

Wo: Austro Control, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

Anmeldung auf www.startfrei.at

Austro Control sucht für den Job als Fluglotsin/Fluglotse Maturantinnen und Maturanten, die über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, gerne im Team arbeiten und stressresistent sind. Voraussetzung für die Aufnahme als Trainee ist das Bestehen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center und ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check. Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet im Austro Control-Ausbildungszentrum in Wien statt.

Anmeldung zu den Führungen beim Recruiting-Day und alle Informationen zum Job Fluglotsin/Fluglotse bei Austro Control auf startfrei.at.

Rückfragen & Kontakt:

Austro Control

Markus Pohanka

051703 9100

medien @ austrocontrol.at

www.austrocontrol.at