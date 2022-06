„ZIB 2 History“ über den „Paragraphen gegen die Liebe – Der lange Kampf um LGBT-Gleichberechtigung“

Am 15. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2, danach „Die Regenbogen-Revolution“, außerdem im Pride-Month: „Universum History: Sex Change“ am 10. Juni

Wien (OTS) - 2022 jährt sich die Aufhebung des Diskriminierungsparagraphen 209 durch den Verfassungsgerichtshof, der ein unterschiedliches Schutzalter für sexuelle Handlungen von schwulen Männern gegenüber anderen Menschen geregelt hat, zum 20. Mal. Anlässlich dieser Rechtsprechung zeichnet eine „ZIB 2 History“ am Mittwoch, dem 15. Juni, um 22.30 Uhr in ORF 2 den langen und steinigen Kampf der LGBT-Bewegung (Lesben, Gay/Schwule, Bisexuelle, Transgender) in Österreich um Anerkennung und Gleichberechtigung nach. Bereits am 10. Juni widmet sich ein „Universum History“ dem Thema „Sex Change – Revolution der Geschlechter“.

Wie weit sind wir in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft angekommen, welche Meilensteine wurden bisher, oft gegen den erbitterten Widerstand der Politik, erreicht, und wo gibt es noch viel zu tun? Dabei wird es auch um die spätere Erweiterung der Bewegung auf LGBTIQA+ gehen. „ZIB 2 History“-Moderator Martin Thür begibt sich mit dem LGBT-Historiker Andreas Brunner auf einen historischen Stadtspaziergang durch das schwule Wien der Monarchie, über die dunkelste Zeit, den Nationalsozialismus, bis hin zum Wien der Jetztzeit. Im Studio ist Justizministerin Alma Zadić im großen Exklusivinterview über die Rolle der Justiz und die vielen offenen Baustellen der Gleichberechtigung von LGBT zu Gast.

Nach der „ZIB 2 History“ steht um 23.05 Uhr in ORF 2 ein „Universum History“ auf dem Programm über „Die Regenbogen-Revolution – Der lange Weg in die Freiheit“: Sie waren die Aktivisten und Aktivistinnen der ersten Stunde – in einer Zeit, in der Lesben und Schwule pathologisiert und kriminalisiert wurden. Zwischen 1969 und 1973 kämpfte eine wachsende Gruppe junger Menschen um Würde und Menschenrechte von Schwulen und Lesben und stellte damit historische Weichen für sukzessive Gleichstellung nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Anlässlich des Pride-Monats beleuchtet die Dokumentation die unbekannte Geschichte der LGBTQ-Aktivisten und -Aktivistinnen, die es wagten, die etablierte amerikanische Psychiatrische Gesellschaft herauszufordern, Homosexualität aus ihrem Handbuch zu streichen – und 1973 schließlich zu siegen. Nicht nur Strategie und Taktik, sondern auch unvorstellbarer Mut führten zu diesem entscheidenden Moment im Kampf um Gleichstellung und LGBTQ-Rechte. Ein Film von Bennett Singer und Patrick Sammon.

Universum History: Sex Change – Revolution der Geschlechter

Es war ein gesellschaftliches Tabu in den 1940er Jahren – und illegal dazu. Der Brite Robert Marshall Cowell, ein Rennwagenfahrer und Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg, beschließt, als Frau leben zu wollen. Und Laura Maud Dillon – eine britische Medizin-Studentin – will ihr Leben als Mann weiterführen. Die beiden lernen einander kennen und eine außergewöhnliche Beziehung entsteht. Operative Geschlechtsumwandlungen sind zu dieser Zeit verboten, Dillon selbst entfernt Cowell die Hoden. Der weltkriegserfahrene, renommierte plastische Chirurg Sir Harold Gillies schließlich ist bereit, das zu machen, was vorher noch niemand gewagt hat: die erste operative Geschlechtsumwandlung weltweit. Die Dokumentation schildert in spektakulären Bildern die zahlreichen Operationen, den Umgang der Betroffenen mit dem neuen Geschlecht, die Reaktionen der engsten Familie und der Gesellschaft auf diesen gewagten Schritt. Diese damals „Science-Fiction-Operationen“ genannten Eingriffe ebnen den Weg für die moderne Transgender-Medizin – alle Beteiligten sind als Pioniere oder Pionierinnen in die Geschichte der Geschlechtsumwandlung eingegangen.

