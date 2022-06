Barbara Stöckl im Gespräch mit Pixner, Bolat, Fechter und Tostmann

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 9. Juni 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2, Musiker und Komponist Herbert Pixner, Model Baraa Bolat, Eventmanager Georg Fechter und Trachten-Unternehmerin Gexi Tostmann bei Barbara Stöckl zu Gast.

„Mein Vater hat mir damals eine sehr teure Ziehharmonika gekauft, für die er sogar zwei Kühe verkauft hat. Ich war damals als Teenager schon a bissl wild drauf, mit frisierten Motorrädern, Heavy Metal, lange Haare und rebellisch. Mein Vater hat gehofft, dass ich durch die Ziehharmonika auf die ,gerade Bahn‘ komme“, so Volksmusiker Herbert Pixner. Die Hoffnung des Vaters hat sich bewahrheitet, heute füllt der Südtiroler Bergbauernsohn mit seiner außergewöhnlichen Musik die Hallen.

Eventmanager Georg Fechter weiß, wie man eine gute Show liefert. Als Initiator der Motocross-Show „Masters of Dirt“ expandiert er nun auch nach Saudi-Arabien. In „Stöckl“ spricht der Sohn des Künstlermanagers Herbert Fechter über die Herausforderungen des neuen Marktes, den Umgang mit einer gänzlich anderen Kultur und wie es mittlerweile um sein Arabisch bestellt ist.

Baraa Bolat nahm 2019 an einer Model-Casting-Show teil und gilt seitdem als das erste Kopftuch tragende Model Österreichs. Mittlerweile ist die Wienerin mit tunesischen Wurzeln erfolgreiche Unternehmerin und Social-Media-Star und begegnet noch immer Anfeindungen aufgrund ihres Kopftuchs.

Auch Gexi Tostmann, die im August ihren 80. Geburtstag feiert, ist als Trachten-Unternehmerin mit Vorurteilen konfrontiert und bricht doch immer wieder eine Lanze für das Dirndl. Tostmann setzt Sie sich seit über 40 Jahren für Regionalität und Handarbeit ein, lange bevor daraus ein Trend wurde.

