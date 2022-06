„Am Schauplatz“: „Wer soll das bezahlen?“

Am 9. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2: Reportage über Menschen, die von den steigenden Preisen am meisten belastet sind

Wien (OTS) - Lebensmittel, Strom, Heizung, Benzin – alles wird immer teurer. Das spüren vor allem jene, die schon vor der Inflation wenig Geld hatten: Alleinerzieher/innen, Pensionistinnen und Pensionisten oder Arbeitssuchende. Obwohl die Politik hektisch an Unterstützungsprogrammen arbeitet, wissen viele Österreicherinnen und Österreicher nicht mehr, wie sie sich Lebensmittel leisten können. „Am Schauplatz“-Reporterin Beate Haselmayer zeigt am Donnerstag, dem 9. Juni 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2, wie die explodierenden Preise viele Menschen vor unlösbare Probleme stellen.

Die Niederösterreicherin Sonja kauft im Sozialmarkt „Soogut“ ein. Zweimal in der Woche tourt der mobile Markt durchs Mostviertel. „Ich erspare mir dadurch sehr viel“, sagt die Arbeitssuchende im „Am Schauplatz“-Interview. Die Lebensmittel im Sozialmarkt kosten nur ein Drittel der Supermarktware.

Vor allem am Land sorgen auch die hohen Treibstoffkosten für Probleme, weil viele ohne tägliche Autofahrten Ihren Arbeitsplatz nicht erreichen können. Die Burgenländerin Anita ist Alleinerzieherin und arbeitslos. Sie kann sich kein Auto leisten und musste deshalb auch schon Jobangebote ablehnen. Sie spart, wo es nur geht, und vergleicht die Aktionen der Supermarktdiskonter. „Für mich und mein Kind sind am wichtigsten, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, Strom und Gas bezahlt sind und dass wir Essen im Kühlschrank haben. Ein Auto ist da nicht möglich“, erzählt sie.

Die Inflationsrate wird mittlerweile auf acht Prozent geschätzt. Expertinnen und Experten erwarten, dass die Spitze der Entwicklung noch nicht erreicht ist und die Lebenshaltungskosten noch steigen werden. Die Spannungen in der Gesellschaft werden weiter zunehmen.

