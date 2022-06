Kreislaufkultur Fest / Side-Event des New European Bauhaus 11. Juni 2022 im MuseumsQuartier Wien

Kreislaufwirtschaft als eines der wichtigsten Zukunftsthemen im Mittelpunkt des Fests / Design-Stationen laden zu Dialog und Interaktion / Eintritt frei

Wir veranstalten das Kreislaufkulturfest, um Bereitschaft und Begeisterung für den Wandel hin zu einer Kreislaufgesellschaft zu vermitteln und Menschen auf den Weg zu Kreislaufbürger:innen (Circular Citizens) zu bringen“. Ronja Grossar und Harald Gründl

Wien (OTS) - Anlässlich des New European Bauhaus Festivals in Brüssel findet am 11. Juni 2022 erstmals ein Kreislaufkultur Fest in Wien statt, das die Kreislaufwirtschaft als eines der wichtigsten Zukunftsthemen in den Mittelpunkt stellt.



Zur Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft (in Österreich) braucht es nicht nur die Restrukturierung ökonomischer und industrieller Prozesse, sondern auch eine gesellschaftliche Transformation, die ein hohes Maß an Gestaltungswillen und Akzeptanz von den Bürger:innen einfordert. Das Kreislaufkultur Fest verfolgt das Ziel, Menschen mit Kreislaufdenken vertraut zu machen und sie auf praxisnahe Art und Weise für das Thema zu gewinnen.



Ein Parcours, der im Hof 7 des MuseumsQuartier Wien startet, führt zu 10 Stationen, die entlang der 10 R’s (die zehn mit „R“ beginnenden Regeln zur Circular Economy) mit Beiträgen aus dem Design gestaltet werden. Besucher:innen können Themen wie „Repair“, „Refuse“ oder „Refurbish“ erkunden. Interaktive und partizipative Elemente geben allen Teilnehmer:innen des Parcours die Möglichkeit, sich mit dem Thema individuell auseinanderzusetzen.



Unter der Federführung des IDRV laden die Stationen zur Mitgestaltung ein: „Repurpose“ demonstrieren beispielsweise die Enzis im MuseumsQuartier, die in unterschiedlichen Funktionen verwendet werden. Auf die langanhaltende Dauer eines Produkts verweist die Normbrunnenflasche, die seit 1969 vom Großteil der deutschen Mineralwasserproduzenten verwendet wird. An das „Recover“ erinnert die Müllverbrennungsanlage von Friedensreich Hundertwasser, die als Mahnmal für eine abfalllose Gesellschaft gebaut wurde. Oder an „Recycling" das Projekt von Precious Plastic Vienna, wo Besucher:innen ein Spritzgussteil aus Recyklat vor Ort herstellen können. Die einzelnen Stationen, die von unterschiedlichen Akteur:innen bespielt werden, sind ohne Vorwissen für Besucher:innen aller Altersgruppen zugänglich. Die Projekt-Website bietet vertiefende Informationen.



Das Projekt wurde von Christoph Thun-Hohenstein (Leiter der Vienna Biennale for Change) initiiert, vom BMK unterstützt und findet in Kooperation mit designaustria, dem Circular Economy Forum Austria und mit freundlicher Unterstützung des MuseumsQuartier Wien statt. Die inhaltlich adaptierbaren Stationen der R‘s ermöglichen es, das Fest an anderen Orten fortzusetzen. Im neuen Kontext und mit wechselnden Akteur:innen, wird das Kreislaufkultur Fest unter anderen im Rahmen der Vienna Design Week (16. – 25.09.2022) stattfinden.



Kreislaufkultur Fest

Samstag, 11. Juni 2022, 10 – 18 Uhr

MuseumsQuartier Wien (Hof 7)

Eintritt frei!



