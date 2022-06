willhaben präsentiert die außergewöhnlichsten Cabrios für den Sommer

Österreich (OTS) -

Eines der exklusivsten Fahrzeuge wird derzeit um 712.000 Euro angeboten

Das leistungsstärkste Cabrio bringt 721 PS auf die Straße

Das älteste Modell stammt aus dem Jahre 1908

Mehr als 4.500 Cabrios warten im Auto & Motor-Bereich von willhaben derzeit auf eine entspannte Ausfahrt. Darunter auch zahlreiche Besonderheiten, Sammlerstücke, Boliden aus dem Rennsport oder außergewöhnlich leistungsstarke Luxusflitzer. Michael Gawanda, Head of Auto & Motor bei willhaben, hat sich auf Schatzsuche begeben und die aktuellen Highlights aufgelistet:

Einer der letzten seiner Art

Riley 12/18 H.P., Baujahr 1908

Oldtimer-Fans haben auf willhaben eine vielfältige Auswahl: Das älteste auf willhaben gebotene Cabrio ist mittlerweile mehr als 114 Jahre alt. Es handelt sich um einen Riley 12/18 H.P. aus dem Jahr 1908, der derzeit im Bezirk St. Pölten um 85.000 Euro zu haben ist. Am Wagen selbst wurden nur sehr geringfügige Änderungen vorgenommen, um ihn sicher und betriebsstabil genug für den heutigen Straßenverkehr zu machen. Hier zur Anzeige.

Verspielter Franzose

Renault R 19 16 V, Baujahr 1996

Wer es gern auffällig mag, der ist womöglich mit diesem Renault R 19 16 V gut bedient. Das einzigartige Cabrio aus dem Jahr 1996 befindet sich laut Verkäufer in Bestzustand. Die umfangreichen Modifikationen sind ordnungsgemäß im Typenschein vermerkt. Allein für die Lackierung habe der derzeitige Besitzer 18.000 Euro hingeblättert. Nun wird der bunte Franzose um 10.990 Euro im oberösterreichischen Hausruck zum Verkauf angeboten. Hier zur Anzeige.

Authentisches Retrofeeling

Morgan Plus 4, Baujahr 2010

Dieser Morgan ist ein absolutes Sammlerstück und mit zahlreichen Extras ausgestattet. Der zweisitzige Sportwagen im klassischen Retro-Design ist bekannt dafür, seinem Fahrer ein unverfälschtes Erlebnis zu bieten, indem er ihn direkt mit der Straße verbindet. Hier überwiegen schlichte Einfachheit und unbestreitbarer Fahrspaß anstelle von Komfort. Für 79.000 Euro wechselt er in Kärnten EigentümerIn. Hier zur Anzeige.

Mehr Exklusivität geht kaum

BMW 502, Baujahr 1960

Eines der exklusivsten Fahrzeuge, das derzeit auf willhaben angeboten wird, ist wohl dieses besondere BMW 502 Cabrio in Rot mit nur 8.800 km auf dem Tacho. Das außerordentliche Einzelstück aus dem Jahre 1960 gastierte schon auf zahlreichen hochrangigen Veranstaltungen und wurde ohne Rücksicht auf Kosten restauriert. Neben der Beschreibung liegt ein dicker Ordner mit durchgängiger Dokumentation vor, in der auch die umfassende Medienpräsenz des Fahrzeuges dokumentiert wurde. Oldtimer-Fans mit dem nötigen Kleingeld können das 712.000 Euro teure Cabrio bei einem Händler in Steyr erwerben. Hier zur Anzeige.

Das Universaltalent

Audi TT, Baujahr 2018

Sportliche Dynamik und Spaß am offenen Fahren erwarten den oder die neue/n EigentümerIn dieses Audi TTs. Das moderne Cabrio besticht durch sein markantes Design und seine zeitlose Ästhetik. Mit rund 40.000 km am Tacho und einem Verkaufspreis von rund 34.000 Euro ist der Audi in Wien abholbereit. Hier zur Anzeige.

Eine Seltenheit

VW Golf 4, Baujahr 1999

Unter den günstigeren Cabrios auf willhaben gibt es beispielsweise diesen VW Golf 4 „Highline“, mit so gut wie allen Extras inklusive Sonderlederausstattung. Da das Modell auf der „Liste der erhaltbaren Fahrzeuge“ steht, ist dieses Golf Cabrio laut Anzeige sogar als Oldtimer versichert. Der Wagen befindet sich sowohl optisch als auch technisch in einem sehr guten Zustand und kann um nur 5.800 Euro im Burgenland erworben werden. Hier zur Anzeige.

Der passende Antrieb für jeden Anspruch

Mercedes-Benz E-Klasse E 200, Baujahr 2020

Für die richtige Mischung aus Elektro- und Verbrennungsmotor sorgt diese Mercedes-Benz E-Klasse der AMG Line. Das reduzierte und dynamische Design des E-Klasse Cabriolets setzt sich konsequent bis ins letzte Detail durch. Eine Vielzahl von Komfort-Highlights und Extras machen das Fahrzeug vor allem auf Langstrecken beliebt. Das Auto verfügt über eine Laufleistung von rund 15.000 km und wird in Wien Simmering um 62.790 Euro angeboten. Hier zur Anzeige.

Mehr Leistung geht nicht

McLaren 720S, Baujahr 2021

Unter den Top-Fahrzeugen mit den meisten Pferden an Bord, findet sich auch dieser McLaren 720 S wieder. Ganze 721 PS bringt der Brite dank des 4 Liter V-8 Bi-Turbo auf den Asphalt. Mit einem Verkaufspreis von annähernd 410.000 Euro zählt er zu den absoluten Super-Sportlern der Automobilszene. Interessenten werden neben der beeindruckenden Leistung auch das geniale Handling und die grandiosen Fahreigenschaften zu schätzen wissen.

Hier zur Anzeige.

Das größte Angebot

Mercedes 450 SL, Baujahr 1972

Das umfangreichste Angebot auf willhaben liefert die Mercedes Benz SL-Klasse in den unterschiedlichsten Baujahren. Unter ihnen findet sich dieser schnittige 450SL, dem man seine 300.000 Kilometer kaum ansieht. Um 21.000 Euro kann der Wagen in Vorarlberg erworben werden. Hier zur Anzeige.

