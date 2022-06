Das kunterbunte Wimmelbuch „Mein großes Niederösterreich“ ab sofort in jeder öffentlichen NÖ Bibliothek

LR Teschl-Hofmeister/LR Schleritzko: Lesefreude steigern, Sprachfertigkeit fördern, Niederösterreich spielerisch kennenlernen

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Wimmelbuch „Mein großes Niederösterreich“, können ab sofort Kinder in ihren Bibliotheken in ganz Niederösterreich ihr Bundesland neu entdecken. Die Bücher wurden an rund 260 öffentliche NÖ Bibliotheken im ganzen Land ausgeliefert und stehen damit Kindern und auch Junggebliebenen zur Verfügung.

Der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko meint. „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. Lesen gehört zu den Schlüsselkompetenzen in unserer Gesellschaft und stellt die Grundlage für weitere Bildungsarbeit dar. Die niederösterreichischen Bibliotheken stellen hierfür eine wunderbare Plattform dar. Ich freue mich, dass wir nun überall das NÖ Wimmelbuch im Sortiment haben.“

„Mit dem Wimmelbuch können die Kinder unser Bundesland spielerisch kennenlernen. Mit vielen bunten Bildern ist das Buch ansprechend gestaltet und genau auf diese Zielgruppe abgestimmt. Die Kinder werden viel Spaß daran haben, die gesuchten Figuren und Gegenstände aufzuspüren und dabei mehr über unser Niederösterreich zu entdecken“, erklärt dazu Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

So enthalten die Abbildungen im Wimmelbuch unter anderem das Ötschergebiet und die Mariazellerbahn, den Nationalpark Thayatal, das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug, sowie das Landhaus in St. Pölten, den Flughafen Wien-Schwechat oder den Weihnachtsmarkt in Grafenegg und den Leopoldimarkt in Klosterneuburg. Passend zum 100 Jahre Niederösterreich Jubiläum wurden den NÖ Bibliotheken weiters „100 Objekte aus den Landessammlungen“ sowie das Buchstart-NÖ Bilderbuch „Guten Morgen, schöner Tag“ samt ukrainisch-deutscher Übersetzung zur Verfügung gestellt. Alle drei Bücher können nun in jeder NÖ Bücherei entlehnt werden.

Nähere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken

Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at

Alle Presseinformationen finden Sie auch unter www.treffpunkt-bibliothek.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse