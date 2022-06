NEOS Wien/Favoriten: Platz der Kulturen als Zeichen für Vielfalt

Christine Hahn: „Die kulturelle Vielfalt in Favoriten ist wertvoll und sollte gefeiert werden“

Wien (OTS) - Schon seit jeher zählt der 10. Bezirk zum Schmelztiegel der Kulturen. Bereits im 20. Jahrhundert begann der Zuzug der Gastarbeiter und dank der zahlreichen Stadtentwicklungsgebiete im Bezirk finden nach wie vor Menschen unterschiedlichster Nationalitäten und Kulturen in Favoriten ihr Zuhause. Das ist nicht verwunderlich, denn von der Einwohnerzahl her wäre Favoriten die drittgrößte Stadt Österreichs. Dem wollen NEOS Favoriten jetzt ein Zeichen setzen und benennen den umgangssprachlich „Sonnwendplatzl“ genannten Platz in Platz der Kulturen um. „Der Hauptbahnhof, beziehungsweise früher der Südbahnhof, ist meist der erste Kontaktpunkt zwischen den künftigen Favoritnerinnen und Favoritnern und ihrem Bezirk. Aus diesem Grund hat sich der Platz geradezu perfekt angeboten. Mit der Benennung in Platz der Kulturen wollen wir vor Augen führen, dass die zahlreichen Nationalitäten und Kulturen eine echte Bereicherung für den Bezirk sind“, so Christine Hahn, Klubobfrau der NEOS Favoriten. Ein in der Bezirksvertretung eingebrachter Antrag wurde nun auch im Kulturausschuss im Rathaus mit großer Mehrheit angenommen. Nach der Umbenennung soll der Platz auch noch entsprechend gestaltet werden. „Wie der Platz konkret aussehen soll, wollen wir gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie unterschiedlichsten Kulturvereinen gestalten. Wichtig ist, dass der Platz zu einem beliebten Treffpunkt im Bezirk wird, der zum kulturellen Austausch und friedlichen Miteinander einlädt“, so die Klubobfrau.

