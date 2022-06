WienBox: Neue Paketbox bei Badner-Bahn-Haltestelle Inzersdorf

Nächster Standort für umweltfreundliche Paketlogistik, Abholungen rund um die Uhr

Wien (OTS) - Eine neue Abholbox für Online-Bestellungen ist bei der Badner-Bahn-Haltestelle Inzersdorf Lokalbahn direkt an der Firmenzentrale der Wiener Lokalbahnen in Betrieb gegangen. WienBox ist ein Projekt der Wiener Lokalbahnen und der Wiener Stadtwerke, um den boomenden Online-Handel mit Paketen in Wien umweltfreundlicher zu organisieren und gleichzeitig dem lokalen Handel ein Werkezeug für den Vertrieb ihrer Waren zu bieten.



Die offenen Paketboxen können von unterschiedlichen Unternehmen zur Lieferung von Bestellungen genutzt werden. Kund*innen bekommen die Info dazu aufs Handy und können ihre Bestellung rund um die Uhr einfach und bequem aus der WienBox abholen.



WienBox bringt Erleichterungen für Kund*innen und Zustelldienste



„Der boomende Online-Handel stellt die City Logistik vor große Herausforderungen. Mit der WienBox können Zustelldienste ihre Route einfacher planen und erreichen mehrere Haushalte mit einer Paketbox, ohne von Tür zu Tür gehen zu müssen. Das erspart Zeit, entlastet den Verkehr und reduziert den CO2-Ausstoß in der Paketzustellung. Kund*innen können das Paket in der nächsten WienBox abholen. Das Paket landet nicht mehr vor der Tür, beim Nachbarn oder in mitunter weiter entfernten Geschäften“, sagt Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, als Projektverantwortliche.



Die WienBox ist vielfältig nutzbar. In Wohnhausanlagen, Studierendenheimen, im lokalen Handel und für Private. Dass die WienBox auch für Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen attraktiv ist, zeigt der Standort in Inzersdorf. Die Beschäftigten der Wiener Lokalbahnen können dort ihre privat bestellten Artikel anliefern lassen und nach der Arbeit einfach mit nach Hause nehmen. Speziell für Kolleg*innen mit Dienstzeiten außerhalb der regulären Geschäftszeiten ist dieses Service attraktiv. Sie sparen sich so den zusätzlichen Weg zur Abholung und sind nicht von Öffnungszeiten dieser Geschäfte abhängig.



Wienweites Netzwerk an offenen Paketboxen

Vor etwa einem Jahr startete das WienBox-Projekt der Wiener Lokalbahnen gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken. Ziel war es, ein offenes Paketbox-System mit attraktiven Standorten in Wien zu errichten. Damit soll für die Kund*innen immer eine WienBox in der Nähe sein, um die Abholwege möglichst kurz zu gestalten und den Zustellverkehr zu reduzieren. Eine Untersuchung der Fachhochschule des BFI Wien besagt, dass durch ein flächendeckendes Netz an offenen Paketboxen bis zu 40 Prozent an CO2-Emissionen des Zustellverkehrs vermieden werden können. Heute gibt es bereits 350 WienBoxen unterschiedlicher Partner mit fast 14.000 Fächern in ganz Wien verteilt.



Mehr Informationen und die Übersicht zu den Standorten gibt es unter www.wienbox.at





Rückfragen & Kontakt:

Unternehmenskommunikation

Wiener Lokalbahnen GmbH

Tel.: (01) 90444 – 53021

presse @ wlb.at

www.wlb.at