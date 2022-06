Villach wird zum Rad- und Paddelzentrum

Die neue Freizeitbase auf den Drauterrassen direkt in der Innenstadt lädt ab sofort zu sportlichen Touren auf und neben der Drau ein.

Villach (OTS) - Seit Anfang des Jahres positioniert sich die Draustadt als führende Destination für alle Arten von Paddelsport im Alpen-Adria-Raum. Unter dem Webauftritt www.paddelstadt.at wurde im Februar erstmals ein umfassendes Informationsangebot zum Thema "Paddeln" gestartet. Im Mai erfolgte mit der erfolgreichen Premiere des „The Lake Rocks SUP Festivals“ am Faaker See der nächste Schritt, um Villach über die Grenzen hinaus zu vermarkten.

Sportliche Kooperationspartner ermöglichen innovatives neues Ausflugsziel



Nun wurde ein weiterer Meilenstein erreicht, der das Paddeln erstmals auch als Fixpunkt in die Villacher Innenstadt bringt. Am Gelände der Drauterrassen bietet ab sofort die neugeschaffene Freizeitbase Erlebnisangebote vom Radbutler über die Draupaddler und die Alps2Adria-Radtouren bis hin zur Gastronomie "Lagana am Fluss" an. Mit der Freizeitbase entsteht nun direkt am Wasser ein neuer attraktiver Treffpunkt für Gäste und Einheimische - und das mitten im Stadtzentrum.

Auf der Drau die Stadt aus völlig neuen Blickwinkeln erleben

Täglich bis September in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr hat die Freizeitbase Kajak-, Kanu- und SUP-Verleih geöffnet. Wann immer es das Wetter und die Fließgeschwindigkeit der Drau zulassen, können sich Besucher:innen dann ein Kanu, Kajak oder SUP ausleihen und die Stadt flussauf- und abwärts erkunden. Während der Tour auf der Drau verwahrt der Radbutler Fahrräder, ausgeliehenes Material wird am Startpunkt zurückgegeben oder kann bei vordefinierten Ausstiegsstellen, wie dem Silbersee, deponiert werden.

Mit E-Scootern geht es dann künftig zurück ins Stadtzentrum. Der Rücktransport der Kajaks, Kanus und SUPs erfolgt automatisch von den Betreibern.

Umfassende Neugestaltung der Drauterrassen

Beim dortigen Bistro „Lagana am Fluss“ ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Gleichzeitig entsteht auch ein neuer Start- und Zielpunkt für die geführten Radtouren von Alps2Adria, die von der Freizeitbase aus mit radbegeisterten Gästen unterschiedlichste Touren im Alpen-Adria-Raum unternehmen werden. Wer den beliebten Drauradweg oder Ciclovia Alpe Adria Radweg entlang radelt, findet beim Radbutler nach wie vor den perfekten Service.

Neben diversen baulichen Maßnahmen für die Gastro- und Verleihinfrastruktur, sorgen künftig ergänzend noch 15 neue Relaxliegen dafür, dass nicht nur der Sport, sondern auch die Entspannung nicht zu kurz kommen.

Das Projekt kam unter Führung des Tourismusverbandes Villach gemeinsam mit der Stadt Villach und dem Land Kärnten zustande.

