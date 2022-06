Drehbuch-Lesung „Schrankmann“ im Bezirksmuseum 15

Anmeldung für 10.6. per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) macht auf die Kultur-Reihe „Theater im Museum – TiM“ aufmerksam. Der nächste „TiM“-Abend am Freitag, 10. Juni, beginnt um 17.30 Uhr und dauert bis zirka 19.00 Uhr. Geboten wird eine vergnügliche Lesung aus dem Drehbuch zum Film „Der Schrankmann“, in dem die Autorin Anna Martinetz eine „Kollektive Frauenfantasie“ rund um einen charmanten Herrn aus dem Kasten beschreibt. Auf die Begegnung mit dem Mann folgt ein Abenteuer. Der Eintritt ist frei. Die Museumsmannschaft freut sich über Spenden. Infos und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Reservierungen per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Die Hauptrollen spielen zwei im 15. Bezirk lebende Künstler*innen, der aus Amerika stammende Darsteller, Regisseur, Autor und Musiker Jim Libby sowie die Schauspielerin und Sängerin Irina Marinas. Als Erzählerin wirkt die Mimin Katalin Schön an dem Abend mit. Die Verfasserin des Skripts, Anna Martinetz, betätigt sich seit 2019 als freiwillige Bezirkshistorikerin. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln gebeten. Ferner besteht im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus eine FFP2-Maskenpflicht. Eine detaillierte Präsentation des Museums ist im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.

