MQ Sommerfest

Wien (OTS) - Konzerte, Tagebuch-Slam, Backstage-MQ Führungen, Puppentheater, Minigolf- und Boule-Turniere, Töpfer-Workshop, freier Eintritt, Konzerte u.v.m. – das MuseumsQuartier startet am Sonntag, 12. Juni (10-21 Uhr) in die Sommersaison.

„Ernst Molden, einer der bedeutendsten Liedermacher Österreichs, gemeinsam mit der Percussionistin Maria Petrova, ist das Highlight zum Sommer-Auftakt im MuseumsQuartier. Eine spannende Mischung aus Kunst und Kultur sorgt zudem den ganzen Tag über für ein umfangreiches Programm für die ganze Familie“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl.

Architekturzentrum Wien, Kunsthalle Wien, Leopold Museum und mumok laden von 17-19 Uhr dazu ein, die laufenden Ausstellungen kostenlos zu besuchen. Im Leopold Museum finden anlässlich des Geburtstags von Egon Schiele um 17 und 18 Uhr spezielle Führungen statt (max. Personenzahl: 25, Anmeldung auf www.leopoldmuseum.org erbeten).

Konzerte

Musikalisch begleitet DJ Martin Markeli von 13-17 Uhr durch den Nachmittag.

Um 18 Uhr findet ein Konzert von Sigrid Horn statt. Die Gewinnerin des FM4-Protestsongcontests 2019 bewegt sich sowohl räumlich als auch künstlerisch zwischen Land (Mostviertel) und Stadt (Wien) und nimmt von beidem etwas in ihre Musik mit.

Zum Abschluss folgt um 19 Uhr ein Konzert mit Ernst Molden und der bulgarischen Schlagzeugerin und Percussionistin Maria Petrova.

Programm MQ Höfe

Den ganzen Tag können beim digitalen Ausstellungsprojekt „Flying Eyes“ in den Höfen sieben Werke der Künstlerin Eva Schlegel mittels Smartphone und App kostenfrei entdeckt werden. Die Arbeiten ermöglichen den Blick in eine andere Dimension, die nicht greifbar ist. Gewohnte Wahrnehmungsmuster werden außer Kraft gesetzt und der urbane Raum damit neu erfahrbar.

Um 10 Uhr erwartet Kinder von 3 bis 10 Jahre vor der WIENXTRA-Kinderinfo ein Puppentheater. Die Puppenbühne „Träumeland“ präsentiert zum 50. Geburtstag des Ferienspiels ein neues Stück: Holli hat Geburtstag, was für eine Freude! Gemeinsam mit seinem besten Freund Chill wird alles für das große Fest vorbereitet: Kuchen soll es geben und Luftballons und Musik. Aber das freche Eichkatzerl Fritzi stibitzt ihnen alles vor der Nase weg. Helft Holli, den Geburtstag zu retten!

Von 10.30-12 Uhr kann vor dem ZOOM Kindermuseum beim „Riesenseifenblasenspaß“ mit Seifenblasen experimentiert werden. Ob klitzekleine und ganz viele oder nur eine einzig riesengroße, wir wollen zusammen mit Euch schillernd bunte Seifenblasen durch den Fürstenhof fliegen lassen! Schweben sie nur eine Sekunde lang, zerplatzen sie oder fliegen sie federleicht über die Dächer und raus in die Stadt?

Von 11-15h kann beim „Collective Picnic“ vor der Kunstzelle am MQ Vorplatz jede*r seine eigene Decke, etwas zum Essen, Getränke und Freunde mitnehmen. Ab 15 Uhr findet die künstlerische Performance „Urban Instructions“ in der Kunstzelle statt, bei der die Glasfenster bemalt werden.

Für alle, die mehr über die Arbeit von Kulturschaffenden erfahren oder einen Blick in ein Artist-in-Residence-Studio werfen wollen, bietet um 12 Uhr die „Backstage-Tour“ einen spannenden Einblick in den kreativen Schaffensraum des MuseumsQuartier, das Q21. (Anmeldung erbeten unter sommerfest @ mqw.at)

Motorsportfans können ab 13 Uhr bei der „Outdoor Race Challenge“, eine Autorennbahn im Kleinformat von Martin Markeli, mit Miniaturautos um die Wette flitzen.

Sportliche haben die Möglichkeit, gleich an zwei Turnieren teilzunehmen: Ab 13 Uhr kann man sich auf der Boule-Bahn für das Boule-Turnier um 15 Uhr einspielen. Ebenfalls ab 13h steht am Minigolfplatz „MQ Amore“ in Form eines künstlerisch gestalteten Skulpturenparks für das um 15 Uhr startende Minigolf-Turnier ein freies Training auf dem Programm. 12 Kunstwerke in Form von Minigolfbahnen laden ein, zeitgenössische Kunst aktiv zu erleben. Für musikalisch gute Stimmung sorgt „Schlagergarten Gloria“ (DJ Favelotti – Giardino Gloria/Rimini).

Anmeldung für die Turniere entweder unter sommerfest @ mqw.at oder beim Infostand.

Ab Herbst 2022 zieht das Theater an der Wien für zwei Spielzeiten in die Halle E und öffnet den Spielort mit einem vielfältigen Programm auch für Familien und Schulen. Den Auftakt für die große Familienoper bildet der berührende Einakter „Amahl und die nächtlichen Besucher“ von Gian Carlo Menotti im Dezember 2022. „TaWoW – Ab in die Maske!“ heißt es in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr: Kinder lernen nicht nur die Maskenabteilung des Theaters an der Wien kennen, sondern auch Amahl und seine Freund*innen aus der Familienoper. Ob Sterne auf die Wange gemalt oder als Kamel geschminkt, suchen sich die Kinder selbst aus. Mitmachen, mitsingen und mittanzen heißt es beim Workshop „TaWhoop – Sing & Swing“ (14.30 & 16.15 Uhr). Wir tauchen ein in die Songs der Familienoper „Amahl und die nächtlichen Besucher“. Gemeinsam mit einer Sängerin fällt dies ganz leicht.

„WerkWerk“ (14 bis 17 Uhr) lädt dazu ein, selbst künstlerisch kreativ zu werden. Martin Nieratschker (Gründer WerkWerk), Ricarda Stahl (Gründerin ricisart) sowie die angehende Pädagogin Valerie Wollenek zeigen Kindern, wie mit Wulst- oder Aufbautechnik aus Ton ein Gefäß oder eine Figur entsteht. Die fertigen Stücke werden im „WerkWerk“ gebrannt und können glasiert oder unglasiert abgeholt werden.

Das Wasserbecken im Haupthof wird von Licht- und Installationskünstler Martin Markeli ab 14 Uhr in eine Inselwelt verwandelt. „Aquadrome“ (13-18 Uhr) ist eine temporäre Installation, die den Besucher*innen die Gelegenheit bietet, durch das Navigieren und Koordinieren dieser ihre manuellen Fertigkeiten zu trainieren und unter Beweis zu stellen. Im Zentrum steht die Interaktion von selbstgebauten und mitgebrachten Schwimmobjekten (Booten) der Besucher*innen mit jenen des Künstlers.

Eine peinlich-lustige Zeitreise in die Abgründe der eigenen und fremden Pubertät bietet von 15-16 Uhr der „Tagebuch Slam“. Es lesen vier Laien live aus ihren alten Tagebüchern und zeigen, dass die schönsten Geschichten das Leben schreibt.

Um 16 Uhr lüftet die „MQ Secret Tour“ auch die letzten Geheimnisse rund um die Geschichte des MuseumsQuartier sowie die Entwicklung von den barocken Hofstallungen zu einem der weltweit größten Kulturareale. (Anmeldung erbeten unter sommerfest @ mqw.at)

Für eine Stärkung zwischendurch und jede Menge Spaß sorgt die „Popcornmaschine“ (13-18 Uhr).



