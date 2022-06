LH Mikl-Leitner kürte den „Top-Wirt Niederösterreich 2022/23“

Auszeichnung ging an Gastwirtschaft Floh aus Langenlebarn

St. Pölten (OTS/NLK) - Die insgesamt 23. Top-Wirt-Veranstaltung der Niederösterreichischen Wirtshauskultur präsentierte sich gestern, Dienstag, in einer runderneuerten „Sommer-Edition“. So gab es diesmal neue Kategorien: zunächst wurden sechs Preisträger aus den Tourismusdestinationen gekürt, aus diesem erlesenen Kreis wurde schließlich – mit der Gastwirtschaft Floh aus Langenlebarn - der „Top-Wirt Niederösterreich 2022/23“ ausgezeichnet. Außerdem wurde ein neuer Jurypreis vergeben, das Stadtwirtshaus Hopferl aus Gmünd wurde als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ prämiert.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte im Zuge der Veranstaltung im Auditorium in Grafenegg „allen Siegerinnen und Siegern“ und betonte: „Jene, die heute einen Preis entgegennehmen, stehen stellvertretend für alle 200 Mitgliedsbetriebe der Wirtshauskultur, die alle ganz tolle Arbeit leisten!“ Die Wirtshauskultur habe es geschafft, „Niederösterreich zu einem kulinarischen Schatzkisterl zu machen“, so die Landeshauptfrau. Im Blick auf die vergangenen zwei Pandemie-Jahre hielt sie fest: „Ihr habt auch in schwierigen Zeiten Kurs gehalten. Danke fürs Durchhalten!“ In diesem Zusammenhang wies sie auch auf die neue Kampagne „Die weite Land-Küche“ hin, diese solle „ein Turbo“ sein für die niederösterreichische Kulinarik: „Ich wünsche euch volle Häuser, viele Gäste und viel Erfolg!“

Zur Preisverleihung war auch Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler gekommen. Im Gespräch mit dem Moderator des Abends, Rainer Pariasek, erzählte sie u. a. von ihren Kindheitserfahrungen in den Wirtshausküchen ihrer Großmütter: „Meine beiden Großmütter waren Wirtinnen.“ Über die Bedeutung der Kulinarik für den Tourismus sprach Tourismus-Landesrat Jochen Danninger: „Wer im Tourismus reüssieren will, der braucht ein Alleinstellungsmerkmal, und das ist für uns die ausgezeichnete Kulinarik.“ In Zukunft wolle man Niederösterreich noch stärker als Genussland präsentieren und positionieren, so Danninger.

Man habe die lange Zeit der Pandemie genutzt, um daran zu arbeiten, wie sich die Wirtshauskultur und auch die Top-Wirt-Veranstaltung weiter entwickeln sollen, sagte Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur. So sei es ein großes Anliegen gewesen, die sechs Tourismusdestinationen miteinzubinden; dazu gebe es nun auch einen Sonderpreis der Jury in einer Kategorie, die sich von Jahr zu Jahr verändern werde.

„Ein Dankeschön an alle Betriebe“, vor allem auch für ihre Arbeit in der Ausbildung der Jugend, richtete der Präsident der NÖ Wirtschaftskammer, Wolfgang Ecker. Der Geschäftsführer der NÖ Werbung, Michael Duscher, bezeichnete die NÖ Wirtshauskultur als „enorm wichtig für die Tourismusmarke Niederösterreich“ und hob die „Spitzenleistungen unserer Gastronominnen und Gastronomen“ hervor.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der heurigen Top-Wirt-Veranstaltung sind: In der Destination Donau Niederösterreich die Gastwirtschaft Floh von Elisabeth und Josef Floh in Langenlebarn, in der Destination Mostviertel der Landgasthof Bachlerhof von Maria und Stefan Bachler in Kematen/Ybbs, in der Destination Waldviertel das Wirtshaus im Demutsgraben von Martin Huber jun. in Niederstrahlbach, in der Destination Weinviertel die Gastwirtschaft Neunläuf von Ruth und Roland Krammer in Wilfersdorf-Hobersdorf, in der Destination Wiener Alpen in Niederösterreich das Triad von Veronika und Uwe Machreich in Krumbach und in der Destination Wienerwald der Landgasthof zur Linde von Gerti und Robert Geidel in Laaben. Als „Top-Wirt Niederösterreich 2022/23“ ging aus diesem Kreis die Gastwirtschaft Floh hervor. Mit den Sonderpreis der Jury wurde das Stadtwirtshaus Hopferl von Monika und Josef Hag in Gmünd ausgezeichnet.

