Vana über Parlamentsdebatte zu Abtreibung: My body, my rights - volle Rechte für alle Frauen!

Entscheidungsfreiheit und Zugang zu Sexuellen und Reproduktiven Rechten muss für alle Frauen weltweit gelten!

Straßburg (OTS) - Nach dem Leak im Mai über eine mögliche Abschaffung des Rechts auf Abtreibung in den USA durch den Obersten Gerichtshof wird auf Initiative der Grünen/EFA Fraktion heute im Europaparlament über die weltweiten Bedrohungen des Rechts auf Abtreibung diskutiert.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, kommentiert: “Wir, die Grüne/EFA Fraktion, aber auch ein großer Teil der anderen Abgeordneten im Europaparlament, verurteilen ausdrücklich und zutiefst jeden Rückschritt bezüglich der Selbstbestimmungsrechte von Frauen und LGBTIQ*-Personen und deren Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit weltweit. Wir müssen diese Resolution im Kontext eines globalen Backlash gegenüber den Rechten von Frauen sehen - unsere Forderungen richten sich an alle betroffenen Länder und Regierungen, die immer wieder von neuem aktiv daran arbeiten, Frauenrechte einzuschränken! Alle gesundheitlichen Versorgungsdienste müssen für alle Frauen, Mädchen und LGBTIQ*-Personen leicht zugänglich sein!“

Morgen Donnerstag stimmt das Europaparlament über eine Resolution zur Haltung des Parlaments ab. Die zentralen Forderungen kommentiert Monika Vana wie folgt: „Solidarität unsererseits für alle Frauen und Mädchen in den Vereinigten Staaten und für diejenigen, die für diese Rechte kämpfen, ist nicht genug! Wir müssen selber für die Unantastbarkeit der Rechte von Frauen und LGBTIQ*-Personen in allen EU-Mitgliedsstaaten kämpfen, jeden einzelnen Tag. Die Situation in Polen ist ein trauriges Beispiel dafür, wie schnell unsere Rechte als Frauen eingeschränkt werden können und was es für gefährliche Auswirkungen im täglichen Leben jedes Menschen haben kann. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass Frauen und Mädchen bei der Ausarbeitung von Gesetzen, die unsere grundlegenden Rechte betreffen, immer beteiligt sind, vor allem im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit.”

