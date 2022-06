Benefiz - Sommerkabarett brachte rund 20.000 Euro für die Tiere

Trotz Regen fiel der Schmäh der österreichischen Kabarett-Größen Sonja Pikart, Gery Seidl, Omar Samar & CO nicht ins Wasser

Wien/Vösendorf (OTS) - Am 7. Juni war es wieder soweit - nach zwei Jahren coronabedingter Pause sorgte Österreichs Kabarett-Elite erneut für einen einzigartigen Abend auf der mit 350 Sitzplätzen ausverkauften Tschaunerbühne. Sonja Pikart, Omar Sarsam, Gery Seidl, Herbert Steinböck und Gerold Rudle, der für Günther Lainer aufgrund von Krankheit eingesprungen ist, strapazierten zum Wohle der Schützlinge des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria) die Lachmuskeln des Publikums – denn Lachen ist nicht nur gesund, sondern kann auch dabei helfen, Tierleben zu retten.

Initiiert wurde das Projekt, wie bereits 2019, von der Kabarettistin Monica Weinzettl, die sich - u.a. als offizielle Botschafterin von Tierschutz Austria - schon lange für den Tierschutz engagiert. „Der Abend war ein voller Erfolg. Die Gäste hatten viel zu lachen, die Künstler hatten große Freude, wieder auf der Bühne zu stehen und den Tieren im Tierschutzhaus Vösendorf kommt der Erlös der Veranstaltung zugute.“, freut sich Weinzettl über einen zwar regnerischen aber rundum gelungenen Abend.

Insgesamt brachte der Abend rund 20.000 Euro für die Schützlinge des Tierschutzhauses in Vösendorf von Tierschutz Austria. "Ein großes Dankeschön gilt allen Kabarettistinnen und Kabarettisten, sowie Monica Weizettl, die den tollen Abend erst möglich gemacht haben. Ich freue mich nicht nur über das gelungene Event, sondern auch über die zusätzlichen Spenden, die an dem Abend eingelangt sind. Denn jeder Cent kommt unseren knapp 1.200 Tieren im Tierschutzhaus in Vösendorf zugute,“ sagt MMag. Dr. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria). Nach zwei erfolgreichen Kabarettabenden 2019 und 2022, dürfen sich Mensch und Tier auch nächstes Jahr wieder auf einen tierisch lustigen Abend freuen und im Kalender vormerken.

Bilder: https://we.tl/t-DICYFVpMmU

