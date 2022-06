„Paper and Tea“ kommt mit erstem Store in die Wiener City

Markteintritt in Österreich für das hochwertige Berliner Tee-Konzept - Begleitung durch OTTO Immobilien

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für heimische Tee-Genießer: P & T - Paper & Tea, das aus Berlin stammende Konzept für anspruchsvolle handverarbeitete Ganzblatt- und Kräutertees, kommt nach Wien. OTTO Immobilien vermittelte in Zusammenarbeit mit der Vienna Immobilien GmbH in der Walfischgasse 1 ein Geschäftslokal mit knapp 150 m² - in allerbester Wiener City-Lage. „Das Lokal gegenüber der Wiener Staatsoper besticht durch seine hervorragende Sichtbarkeit und sehr hohe Frequenz“, freut sich Mag. Franziska Patay, Beraterin Geschäftsflächen bei OTTO Immobilien, über die erfolgreiche Begleitung von Paper & Tea beim österreichischen Markteintritt. Die Eröffnung des Stores ist für Herbst 2022 geplant.

Das Berliner Unternehmen Paper & Tea ist Pionier einer weltweit wachsenden Bewegung um hochwertigen Teegenuss. Seit 2011 arbeitet das Unternehmen dafür, ein stärkeres Marktbewusstsein für guten Tee und eine moderne Teekultur zu schaffen und ist bereits an ausgewählten Orten in Wien, wie Joseph Brot, erhältlich. P & T führt ausschließlich handverarbeitete Ganzblatttees und Kräutertees höchster Qualität und lädt mit seinem außergewöhnlichen Ladenkonzept zu sinnlichen Entdeckungszügen an einem neuartigen Treffpunkt in der Wiener Innenstadt ein.

„Wir freuen uns darauf, unsere Begeisterung für Tee ab Herbst 2022 endlich persönlich und in unmittelbarer Nähe zum Hotel Sacher und der Wiener Staatsoper mit der Stadt teilen zu dürfen. Wir planen dabei ein echtes Highlight für die Branche und Menschen umzusetzen“, erklärt Markus Schwitzke, Chief Branding Officer der Paper & Tea GmbH.

