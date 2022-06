HudsonAlpha Discovery von Discovery Life Sciences wird zu einem der weltweit größten PacBio HiFi Sequenzierdienstleister

Huntsville, Ala. (ots/PRNewswire) - ETABLIERT EINEN EINZIGARTIGEN, GROSS ANGELEGTEN HIFI-LONG-READ-SEQUENZIERUNGSDIENST FÜR DIE BIOPHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

Discovery Life Sciences™ (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker™, ist jetzt einer der größten PacBio HiFi-Sequenzierungsdienstleister der Welt. Um die steigende Nachfrage der biopharmazeutischen Industrie nach skalierbaren, erschwinglichen Lösungen zu befriedigen, hat HudsonAlpha Discovery®, die Sequenzier- und Bioinformatikabteilung des Unternehmens, ein Hochdurchsatz-Long-Read-Sequenzierlabor eingerichtet, das mit einer der weltweit größten Flotten von PacBio Sequel IIe-Instrumenten, automatisierter Liquid-Handling-Robotik und optimierten Arbeitsabläufen ausgestattet ist.

Die HiFi-Long-Read-Sequenzierung verbessert die Variantenerkennung, kartiert schwierige Genomregionen umfassender, identifiziert einzigartige Transkript-Isoformen, deckt native epigenetische (5 mC) Informationen auf und klärt komplexe potenziell krankheitsverursachende Elemente wie Wiederholungsexpansionen und Strukturvarianten auf, die mit Short-Read-Technologien weniger wahrscheinlich erkannt werden. Diese Vorteile führen dazu, dass die HiFi-Long-Read-Sequenzierungstechnologie von PacBio immer häufiger eingesetzt wird, insbesondere in der Onkologieforschung. Die PacBio HiFi-Sequenzierungsdienste von Discovery bieten einen umfassenden Überblick über Genome, Transkriptome und Epigenome, um neue biologische Erkenntnisse zu gewinnen, die letztlich dazu beitragen können, Programme für die Präzisionsmedizin voranzutreiben.

Discovery hat Tausende von Proben mit der Sequel IIe-Technologie von PacBio in Forschungsprojekten verarbeitet, die die Charakterisierung von Krankheiten, die Analyse von RNA-Isoformen, die Analyse von Trinukleotidwiederholungen und die Populationsgenomik umfassen. Discovery unterstützt die gesamte Palette der PacBio-Sequenzierungsanwendungen, einschließlich Ganzgenomsequenzierung (WGS), gezielte Sequenzierung, komplexe Variantenanalyse, RNA-Sequenzierung, Amplikonsequenzierung, Metagenomik und epigenetische Studien.

„Das Sequel IIe-Instrument von PacBio ist die modernste Sequenzierungstechnologie zur Erzeugung hochpräziser langer Reads", sagte Tom Halsey, PhD, Executive Vice President, Genomics bei Discovery. „Wir haben die Übernahme ihrer Technologie ausgeweitet, um einer der größten PacBio-Dienstleister zu werden, und ihre Anwendung für die biopharmazeutische Industrie optimiert, um schnelle und erschwingliche Long-Read-Sequenzierungsprojekte jeder Größe zu unterstützen - einschließlich Studien im Bevölkerungsmaßstab."

„PacBio freut sich, dass das einzigartige und umfangreiche Angebot von Discovery, das auf der HiFi-Long-Read-Sequenzierungstechnologie basiert, in ihrem Genomiklabor floriert", sagte Lara Toerien, Vice President und General Manager, Americas bei PacBio. „Ihre Service-Optimierungen, integrierten Bioprobenlösungen und Nukleinsäure-Isolierungsdienste schaffen ein wirklich kundenorientiertes Serviceangebot, von dem wir glauben, dass es dazu beitragen wird, die wachsende Nachfrage nach unseren HiFi-Sequenzierungsdaten zu befriedigen und neue Entdeckungen zu beschleunigen."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences ist das Unternehmen der Biospecimen and Biomarker Specialists, das das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelabors kombiniert, um neue Therapien zu beschleunigen, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen unterstützt werden. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, damit wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit getroffen werden können. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten, einschließlich Aussagen in Bezug auf die künftige Verfügbarkeit, Verwendung, Genauigkeit, Vorteile, Qualität oder Leistung von PacBio-Produkten oder -Technologien oder die Vorteile oder erwarteten Vorteile der Verwendung von PacBio-Produkten oder -Technologien, einschließlich in Verbindung mit den erwarteten Vorteilen der optimierten Arbeitsabläufe von Discovery, die potenziell zunehmende Akzeptanz der PacBio HiFi Long-Read-Sequenzierungstechnologie, insbesondere im Bereich der Onkologieforschung, die potenziell wachsende Nachfrage nach HiFi-Sequenzierungsdaten und die Überzeugung, dass dies neue Entdeckungen beschleunigen könnte, und andere zukünftige Ereignisse. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten und dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die folgenden Warnhinweise eingeschränkt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die vollständigen Warnhinweise zu lesen, die in den von PacBio bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich der in den Formularen 8-K, 10-K und 10-Q von PacBio dargelegten Risiken. PacBio lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/me dia/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

discovery.communications @ dls.com