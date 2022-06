FPÖ – Angerer zu Teuerung: Schwarz-grüne Vertagungsorgie ging im Wirtschaftsausschuss munter weiter!

Wien (OTS) - „Alle FPÖ-Anti-Teuerungsanträge wurden von ÖVP und Grünen mit fadenscheinigen Argumenten vertagt – die schwarz-grüne Vertagungsorgie ging auch im Wirtschaftsausschuss munter weiter. Ebenso wurde den Oppositionsparteien am letzten Feiertag spätabends ein Regierungsantrag unter dem Motto: ‚Vogel friss oder stirb‘ übermittelt, mit dem Förderungen in der Höhe von 400 Millionen Euro an Gaskonzerne ausgeschüttet werden sollen“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Dazu kommt noch, dass einmal mehr hier der Opposition ‚die Katze im Sack‘ verkauft wird, da wie schon üblich, die eigentliche inhaltliche Ausgestaltung der Regierungsanträge auf Richtlinien und Verordnungen ausgelagert wird“, so Angerer und weiter: „Der Dilettantismus und die Missachtung des Parlaments durch die von ÖVP und Grünen im Ausschuss an den Tag gelegte Vorgangsweise muss rasch beendet werden. Die Regierungsparteien sollten endlich die Menschen, die von der Teuerung massiv betroffen sind, entlasten“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

