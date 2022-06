AVISO: 9. Juni: Premiere der Kontakt Videoporträts

Im Admiralkino Wien

Wien (OTS) - Seit 2021 sind der Publizist und Dramaturg Claus Philipp und der Künstler Manuel Gorkiewicz von der Kontakt Sammlung beauftragt, Gespräche mit mittel- und osteuropäischen KünstlerInnen und Intellektuellen aufzuzeichnen, die in der Zusammenschau zu einem umfassenderen Verständnis der künstlerischen und gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Entwicklungen dieses Kulturraumes beitragen können.

Die ersten 15 Videoportraits sind nun fertiggestellt und werden am 9. Juni im Admiralkino in Wien der Öffentlichkeit präsentiert. Zehn davon werden ab diesem Sommer auf der Kontakt-Homepage ( www.kontakt-collection.org ) abrufbar sein.

Bisher wurden folgende Interviews geführt: Edek Bartz, Josef Dabernig, Katrina Daschner, Silvia Eiblmayr, Sanja Iveković, Anna Jermolaewa, Peter Kubelka, Goran Sergej Pristaš, Ashley Hans Scheirl, Franz Schuh, Clemens Setz, Goran Trbuljak, What, How & for Whom/WHW, Werner Würtinger und Želimir Žilnik. Die Reihe wird laufend um neue Beiträge erweitert

Die Kontakt Sammlung und ihre forschungsbasierten Aktivitäten konzentrieren sich auf das mittel-, ost- und südosteuropäische künstlerische Schaffen, das die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte begleitet und seit den späten 1950er Jahren bedeutende Werke der Neo-Avantgarde zur Kunstgeschichte beigetragen hat. Viele KünstlerInnen, KuratorInnen und Theoretikerinnen sind ZeitzeugInnen dieser Transformationsprozesse rund um die Schlüsseljahre 1968 und 1989, die auch die Kunst grundlegend verändert haben.

Die Kontakt Videoportraits beleuchten diese Einflüsse und Auswirkungen auf das künstlerische, schriftstellerische und theoretische Schaffen und stehen in der Tradition kunsthistorisch bedeutender österreichischer Projekte: Den von Peter Kogler kuratierten „KünstlerInnenportraits“ für das „museum in progress“, die ein eindrucksvolles Panorama internationaler künstlerischer Sichtweisen der 1990er Jahre abbilden, sowie das rund 250 KünstlerInnenportraits umfassende Oeuvre Wilhelm Gaubes aus den 1960er und 1970er Jahren.

TEILNAHME

Kontakt Videoportraits

Donnerstag, 9. Juni 2022, 17–24 Uhr

Admiralkino

Burggasse 119

1070 Wien

Premierenprogramm: Kontakt Videoporträts

17.00 Uhr: Vorführung der Videoportraits von Anna Jermolaewa & Ashley Hans Scheirl

18.15 Uhr: Vorführung der Videoportraits von Josef Dabernig & Peter Kubelka

19.30 Uhr: Gespräch mit Joerg T. Burger, Peter Kogler und Claus Philipp (mit Ausschnitten aus den Videoportraits von Katrina Daschner, Silvia Eiblmayr, Sanja Iveković, Goran Trbuljak, What, How & for Whom/WHW, Werner Würtinger und Želimir Žilnik)

20.45 Uhr: Vorführung der Videoportraits von Edek Bartz & Goran Sergej Pristaš

22 Uhr: Vorführung der Videoportraits von Franz Schuh & Clemens Setz



Die Screenings und Gespräche können auch jeweils gesondert besucht werden.

Der Eintritt ist frei, Platzreservierungen für die einzelnen Programmpunkte sind unter https://www.admiralkino.at/reservierung möglich.





Datum: 09.06.2022, 17:00 - 23:55 Uhr

Ort: Admiralkino

Burggasse 119, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.admiralkino.at/reservierung

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Sammlung

Hephzibah Druml

T +43 664 8385392

hephzibah.druml @ kontakt-collection.org

www.kontakt-collection.org