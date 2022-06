„Austria for Life“ – Eine Benefizshow zugunsten von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH am 10. September in ORF 1

Der Charity-Event live ab 20.45 Uhr in ORF 1, Auftaktsendung ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten! So lautet das Motto der Benefizshow „Austria for Life“ zugunsten von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH am Samstag, dem 10. September 2022, live ab 20.45 Uhr in ORF 1. Kulturschaffende aller Genres erzählen in einer 90-minütigen Show vor dem Schloss Schönbrunn die Geschichte Österreichs und Europas in all ihren Facetten. Ziel des Abends ist die rasche und unkomplizierte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien, die von Krisen wie der Covid-19-Pandemie, dem Krieg oder der massiven Teuerung besonders betroffen sind. Der Charity-Event wird vom Verein „LIFE+“ veranstaltet, durch das Programm führt Mirjam Weichselbraun. ORF 1 zeigt bereits ab 20.15 Uhr eine Auftaktsendung als Einstimmung auf den Showabend.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Für den ORF als Rundfunk der Gesellschaft ist das Engagement für Solidarität und Mitmenschlichkeit zentraler Bestandteil seines Selbstverständnisses. Wir sind stolz auf Initiativen wie LICHT INS DUNKEL, NACHBAR IN NOT und ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH, die wir gemeinsam mit unseren Partnern gestalten.“ Und weiter: „Es freut mich, dass Gery Keszler mit der Benefiz-Aktion ‚Austria for Life‘ ein farbenfrohes Zeichen für die Menschlichkeit setzt, dem wir mit unserer Live-Übertragung die größte Bühne des Landes bieten.“

Die ORF-Aktionen LICHT INS DUNKEL und NACHBAR IN NOT sind bereits seit vielen Jahren eindrückliches Beispiel für die Solidarität Österreichs. 2020 hat der ORF gemeinsam mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe die Initiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH ins Leben gerufen. Somit startete der ORF seine dritte „Hilfsmarke“, um Bewusstsein zu schaffen und Hilfe für jene Organisationen zu sichern, die vor Ort und direkt helfen – in der Corona-Krise, aber auch in künftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten. Alle Infos zu ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH und den Spendenmöglichkeiten sind online unter helfen.ORF.at abrufbar.

