„WELTjournal“ am 8. Juni: „Russland – Raus aus der Heimat“

Im „WELTjournal +“: „Putins Stolz – Kosaken, Kampf und Kirche“

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 zunächst die „WELTjournal“-Reportage „Russland – Raus aus der Heimat“. Danach folgt um 23.05 Uhr „WELTjournal +“ mit „Putins Stolz – Kosaken, Kampf und Kirche“.

WELTjournal: Russland – Raus aus der Heimat

Seit Russlands Präsident Putin die Ukraine überfallen hat, haben 200.000 Russen und Russinnen ihre Heimat verlassen. Kriegsgegner und Putin-Kritiker, Wehrdienstverweigerer und Künstler, Journalisten und Intellektuelle fürchten angesichts der autoritären staatlichen Kriegspropaganda Repressalien in Russland. Da eine Einreise in die EU für Russen schwierig ist, sind viele in die ehemalige Sowjetrepublik Georgien gegangen, unter ihnen die 24-jährige Nika von der feministischen, regierungskritischen Punkband Pussy Riot. Oder Tichon, Moderator des mittlerweile geschlossenen letzten unabhängigen Fernsehsenders TV-Rain. Andere wie die 76-jährige Yelena sind in Russland geblieben und trotzen der Gefahr einer Verhaftung.

WELTjournal+: Putins Stolz – Kosaken, Kampf und Kirche

Russlands Krieg in der Ukraine wurde jahrelang ideologisch vorbereitet. Präsident Putin hat den Großteil der Bevölkerung in einer Politik des Nationalismus und Patriotismus geeint. Seit Putin an der Macht ist, setzt er auf Stärke und Kampfbereitschaft, auf russische Traditionen und Werte aus der Zarenzeit.

Das WELTjournal + zeigt, wie die Rückbesinnung auf alte Zeiten das „glorreiche Russentum“ wieder aufleben lässt. Eine wichtige Stütze dabei sind die Kosaken, ultrakonservative Verbände, die als Hüter russischer Werte verehrt werden und für Putin paramilitärische Aufgaben übernehmen. Die andere wichtige Stütze ist die Russisch-Orthodoxe Kirche, die unter Putin zu früherer Größe aufgestiegen ist und großen Einfluss auf die Politik hat – eine Allianz, die beiden Seiten nützt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at