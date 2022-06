FPÖ – Amesbauer: Schwarz-Grüner Koalitionskonflikt in Migrationspolitik ist ein reines Scheingefecht!

„Wenn Karner nun das Asylsystem überlastet sieht, kann man das nur als eine gewaltige Selbstanklage bezeichnen“

Wien (OTS) - „Der sogenannte ‚Koalitionskonflikt über Pfingsten‘ hinsichtlich der katastrophalen Asyl- und Migrationsbilanz ist ein reines schwarz-grünes Scheingefecht, das an der Realität völlig vorbeigeht. Die Wahrheit ist, dass die explodierenden Zahlen eine koalitionäre Gemeinschaftsproduktion von ÖVP und Grünen sind“, sagte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer.

„Wenn der derzeit amtierende ÖVP-Innenminister Karner nun das Asylsystem überlastet sieht, kann man das nur als eine gewaltige Selbstanklage bezeichnen, die sogar noch durch eine kuriose Presseaussendung des ehemaligen ÖVP-Sicherheitssprechers und nunmehrigen Wiener Landesparteichefs Stadtrat Mahrer inhaltlich flankiert wird. Wenn dieser nämlich den Kampf gegen die illegale Migration beschwört, sollte er auch dazu sagen, dass es erst unter den Innenministern seiner Partei zur aktuellen Migrationskrise gekommen ist“, betonte Amesbauer.

„Das heutige verbale Zurückrudern von ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner aufgrund der grünen Empörungswelle in der Twitter-Blase zeigt ja nur auf, dass die ÖVP ihr Versprechen einer wirklich restriktiven Migrationspolitik in dieser Regierungskonstellation selbst dann nicht einlösen könnte, wenn sie es auch tatsächlich wollte“, so der freiheitliche Sicherheitssprecher.

