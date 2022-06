Voll im Leben mit wertvollem Wissen: Warum die Krankheit Multiple Sklerose Frauen und Eltern besonders belastet - Video

Online-Vortrag anlässlich Welt-MS-Tag unter dem Motto #vollimleben: Österreichische MS-Expertinnen liefern wertvolle Gesundheitsnews. Ermöglicht durch treue Partner und Sponsoren.

Wien (OTS) - Wir bleiben in Verbindung. Du bist nicht allein. Getreu diesem Motto der weltweiten MS-Community unterstützen unsere langjährigen Partner Biogen, Celgene/Brystol Myers Squibb, Merck, Sanofi und Teva die Umsetzung der Online-Vorträge am Welt-MS-Tag - 2022 genauso wie in den vergangenen Jahren.

Wertvolles Wissen über die Krankheit Multiple Sklerose - aufbereitet als jederzeit abrufbare Online-Information - liefert wichtige Informationen für an MS erkrankten Menschen und die gesamte Gesellschaft.

Inhalte der Online-Vorträge

Im Livestream anlässlich des Welt-MS-Tages informierten Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Barbara Kornek, Präsidentin der MS-Gesellschaft Wien in ihrem Vortrag die Frauenspezifischen Aspekte bei MS .

. Die Vizepräsidentin der Österreichischen Multiple Sklerose Gesellschaft, Obfraustellvertreterin und Patientenbeirätin der Multiple Sklerose Gesellschaft Tirol Marlene Schmid gab zum Welt-MS-Tag und dem 60-jährigen Jubiläum der ÖMSG Auskunft.

Auskunft. Mit Young Carers – Kinder von Menschen mit der Diagnose MS berichtet DGKS Ramona Rosenthal, Leiterin Multiple Sklerose Tageszentrum Wien, über den Familien-Alltag vieler Menschen mit MS und ihrer Kinder.

Mit ihrem Service für MS-Betroffene, als Dachgesellschaft für die MS-Landesgesellschaften und bestem Einvernehmen mit den medizinischen Expert:innen und Partner:innen beweist die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft seit 60 Jahren Verantwortung.

Video-link: https://youtu.be/u8WzYObBvkA

MS-Telefon: 0800 311 340

www.oemsg.at

Rückfragen & Kontakt:

Edith Fojtik, Kommunikation, Mo-Do 09:00-14:00

Multiple Sklerose Gesellschaft

T: +43 1 409 26 69 DW 11

M: edith.fojtik @ oemsg.at

W: www.oemsg.at