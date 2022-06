Grüne/Malle, Stadler, Berner zu Missbrauchsverdacht im Kindergarten: Nach Kommunikationsversagen kommt Bewegung in die Aufklärung

Wien (OTS) - Die Grünen Wien begrüßen den aufgrund des Kommunikationsversagens der Stadt Wien notwendig gewordenen Schritt der Absetzung der Leiterin der MA 10, Daniela Cochlar. Das ist jedoch keinesfalls der einzige Schritt, der notwendig ist. „Es muss rasch eine objektive und transparente Aufklärung erfolgen, insbesondere da nun weitere potentielle Vorfälle und Verfehlungen bekannt wurden. Zudem fordern wir, dass bei möglichen Verdachtsmomenten die betroffenen Personen bis zur lückenlosen Aufklärung nicht in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen eingesetzt werden dürfen“, so die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler.

Außerdem beklagen die Eltern weiterhin die mangelnde Unterstützung am Standort, die Mängel in der Kommunikation sowie fehlende psychologische Betreuung. „Viele Eltern fühlen sich im Stich gelassen. Es ist jetzt an der Zeit, alle niederschwelligen Unterstützungsmaßnahmen unbürokratisch und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Es kann nicht sein, dass die Betroffenen in dieser schwierigen Situation alleine gelassen werden“, ärgern sich Stadler und Malle.

“Nach all diesen Verfehlungen ist nun endlich eine Entschuldigung bei den betroffenen Eltern für die massiven Fehler und das Kommunikationsversagen seitens der Stadt Wien dringend notwendig. Wir werden die weiteren Schritte diesbezüglich genau kontrollieren”, so Malle und Stadler.

„Langfristig braucht es eine nachhaltige Implementierung eines Kinderschutz-Konzeptes in allen Institutionen der Stadt Wien und auch jenen Organisationen, die von der Stadt Wien gefördert werden. Dazu muss Kinderschutz verstärkt ein Thema in der Ausbildung von Pädagog:innen werden und verpflichtend regelmäßig nachgeschult werden. Ein Teil des Kindeschutz-Konzeptes ist auch eine standardisierte Elternarbeit und ein konkretes Informationsmanagement, um in akuten Situationen rascher reagieren zu können“, so die Grüne Familiensprecherin Ursula Berner.

