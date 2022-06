Zeitmangel bei Bildungs- und Berufsorientierung

Wie geht es nach der Matura weiter?

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren Pause startet nun wieder die mündliche Matura. Positive Aussichten: Im Rahmen des Stimmungsbildes Bildungsberatung beurteilen 71% der befragten Lehrkräfte ihre Schüler:innen als „sehr gut“ oder „gut“ auf die Reifeprüfung 2022 vorbereitet. 2021 antwortete die Mehrheit noch mit „befriedigend“ oder „genügend“ (54%).

Die Frage, wie es danach weitergehen soll, blieb aber auch heuer weitgehend auf der Strecke: 66% der verantwortlichen Pädagog:innen wünschen sich mehr Zeit für ihre Beratungstätigkeit. Weiters fordern sie angemessene Wertschätzung und Entlohnung dafür.

Zu Zeitmangel führten zuletzt vor allem der erhöhte Administrationsaufwand, vermehrte Krankheitsfälle sowie die steigende Zahl psychisch belasteter Jugendlicher. Das Zusammenspiel mehrerer Krisen in der Phase der Persönlichkeitsfindung bewirkte eine gesunkene emotionale Erreichbarkeit, berichten viele Befragte.

career Institut & Verlag verschickte die Umfrage "3. Stimmungsbild Bildungsberatung" im März und April 2022 an über 600 Schüler:innen- und Bildungsberater:innen in ganz Österreich via robin mood. Die Ergebnisse finden Sie hier.

