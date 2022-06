10. Bezirk: Italienische Melodien im Waldmüller-Zentrum

Anmeldungen zum Konzert am 12. Juni: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - „Freuen Sie sich auf einen italienischen Abend der Extraklasse“, laden die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen des Vereins „Kultur 10“ das Publikum ein. Mit teils fröhlichen und teils anrührenden Liedern begeistern 3 Künstler die Gäste am Sonntag, 12. Juni, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Um 17.00 Uhr fängt das Programm mit dem Titel „Dolce Vita & Bella Musica“ an. Der sizilianische Sänger Antonio Di Natale und seine Musiker-Kollegen Helmut Chvojka und Wasil Schneider interpretieren Hits wie „Marina“, „Ti amo“, „Gloria“, „Felicita“ und „Azzurro“. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro („Musikbeitrag“). Das „Kultur 10“-Vereinsteam ersucht um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614. Die Gäste sollen die aktuellen Corona-Richtlinien beachten. Kontaktaufnahme mit den Organisator*innen per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Antonio Di Natale, Helmut Chvojka: www.soundbasic.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

