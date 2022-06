Zum Start der Grillsaison: Vegetarische Bratwürstel von iglo Green Cuisine

Den österreichischen Grill-Klassiker gibt es nun auch vegetarisch auf Basis von Erbsenprotein.

Wien (OTS) - Je nach Wetterlage reicht die heimische Grillsaison von Mai bis September. Was auf keinem Griller fehlen darf? Das Bratwürstel natürlich. Dank iglo Green Cuisine gibt es für alle, die immer oder auch nur manchmal vegetarisch bevorzugen, eine würzige Alternative aus dem Tiefkühlregal.

Der Grill-Klassiker auf Basis von Erbsenprotein

Die iglo Green Cuisine vegetarischen Bratwürstel ergänzen die Green Cuisine-Produktfamilie um einen österreichischen Grill-Klassiker. Die vegetarischen Bratwürstel schmecken würzig, sind reich an pflanzlichem Protein und punkten mit Nutri-Score „A“. Hergestellt werden sie auf Basis von Erbsenprotein.

Die Erbse – reich an Eiweiß bei geringem CO2-Fußabdruck

Die Erbse ist von Natur aus reich an Eiweiß, getrocknete Erbsen bestehen zu rund 20 Prozent daraus. Was die Erbse zusätzlich auszeichnet: Sie ist in Europa heimisch und hat einen geringen CO2-Fußabdruck. Das liegt unter anderem daran, dass für ihren Anbau keine Waldflächen abgeholzt werden. Im Vergleich bedeutet das: Für die Herstellung von Green Cuisine-Produkten wird 5 Mal weniger CO2 und 4 Mal weniger Wasser verbraucht als für die Herstellung von rotem Fleisch*.

iglo Green Cuisine vegetarische Bratwürstel ergänzen das iglo Green Cuisine-Sortiment um eine weitere Fleischalternative. Infos zum gesamten Sortiment gibt es hier.

Erhältlich sind die iglo Green Cuisine vegetarischen Bratwürstel im österreichischen Lebensmittelhandel (UVP: 3,99 EUR). Jegliche empfohlenen Endverbraucherpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die Preisgestaltung liegt im Verantwortungsbereich des Handels.

Quellen:

Die Ergebnisse basieren auf einem Life Cycle Assessment (LCA) von Blonk Consultants, in der Nomad-Lebensmittel-spezifische Daten für Green Cuisine-Produkte und generische Daten für die Herstellung von Fleischalternativen verglichen werden. Der Vergleich erfolgt pro Kilogramm verbrauchtem Produkt. Die Ökobilanz ist nicht ISO 14040/14044-konform und der Vergleich wurde nicht kritisch geprüft.

