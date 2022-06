Finale: Klimarat trifft sich zum letzten Mal

Ziel des sechsten Klimarats-Wochenendes: Maßnahmen für ein klimagesundes Österreich, hinter denen alle stehen können. Präsentation der Ergebnisse Anfang Juli.

Salzburg (OTS) - Am 11./12. Juni 2022 trifft sich der Klimarat der Bürger:innen in Salzburg zum sechsten und letzten Mal. Es ist das Wochenende der Entscheidungen. Lautet das Ziel des Klimarats doch: Maßnahmen für ein klimagesundes Österreich, hinter denen alle stehen können. So haben die Bürger:innen an den vergangenen fünf Wochenenden in zehn Arbeitsgruppen eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen erarbeitet, die Österreich auf den Weg zur Klimaneutralität bis 2040 bringen sollen. Nun geht es darum, diese Maßnahmen mit allen Teilnehmer:innen zu bewerten und auszuloten, welche es ins Empfehlungspapier an die Politik schaffen werden.

Anders als beispielsweise beim „Bürgerrat Klima“ in Deutschland wird beim österreichischen Klimarat nicht abgestimmt. In den Handlungsfeldern Mobilität, Energie, Ernährung & Landnutzung, Konsum & Produktion sowie Wohnen werden die Kleingruppen so lange diskutieren, abwiegen und verbessern, bis sich die Teams weitestgehend einig sind. Dann geht es mit den Vorschlägen ins große Plenum, bis auch dort weitgehend Einigkeit herrscht.

„Für mich ist diese Vorgangsweise ein Mutmacher für die Politik. Egal wie unterschiedlich wir sind, wir können gemeinsam Großes schaffen, solange wir auf Augenhöhe und frei von Ideologie miteinander reden“, sagt Edith (57) aus Wien, Bürgerin im Klimarat.

Wie weiter

Samstagabend wird Meteorologe und Sachbuchautor Marcus Wadsak dem Klimarat einen Besuch abstatten und mit den Teilnehmer:innen ins Gespräch kommen.

Am Sonntag wollen die Bürger:innen Strategien entwickeln, wie man weiter wirksam bleiben will. Dazu zählt sowohl ein Besuch bei der EU-Kommission im Herbst 2022 als auch die „Follow-Up“-Treffen mit Österreichs Bundes- und Landespolitik ebenfalls im Herbst.

Präsentation der Ergebnisse Anfang Juli

In Redaktionswerkstätten wird in den Wochen nach dem letzten Treffen des Klimarats der finale Bericht mit den Empfehlungen an die Politik erarbeitet. Anfang Juli werden die Bürger:innen des Klimarats ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren.

Über den Klimarat der Bürger:innen

Seit 15. Jänner 2022 gestalten die Bürger:innen des österreichischen Klimarats die Klima-Zukunft des Landes aktiv mit. Die Statistik Austria hat sie mittels Zufallsstichprobe ausgewählt. Die Bürger:innen bilden die österreichische Gesellschaft bezüglich der Merkmale Wohnort, Alter, Geschlecht, Bildung und Einkommen ab – eine Art „Mini-Österreich“. An insgesamt sechs Wochenenden werden sie gemeinsam Antworten rund um zentrale Zukunftsfragen entwickeln. Wissenschaftliche Inputs liefern eine Grundlage für die Diskussion dieser Schwerpunkte. 15 Wissenschaftler:innen und ein Moderationsteam begleiten den Prozess. Die Ergebnisse werden Mitte des Jahres 2022 der Bundesregierung übergeben.

