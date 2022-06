Verkehrsunfallbilanz – Pfingstwochenende

Unfälle und Verunglückte wieder angestiegen, auch deutlich mehr Übertretungen

Wien (OTS) - Am Pfingstwochenende 2022 ereigneten sich in Österreich insgesamt 469 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Das sind um 192 (69,3 Prozent) mehr als im Vorjahr (277 Unfälle). Dabei wurden 520 Personen verletzt, um 177 (51,6 Prozent) mehr als zu Pfingsten 2021 (343 Verletzte). Vier Menschen wurden getötet, im Vorjahr gab es ein Opfer.

Im Zuge der verstärkten Verkehrsüberwachung durch die Exekutive wurden zu Pfingsten 70.966 Kraftfahrzeuglenker wegen Überschreitung der höchst zulässigen Geschwindigkeit beanstandet (2021: 50.681), eine Zunahme um 40 Prozent. Weiters wurden 569 Fahrzeuglenker wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt (2021: 442), eine Steigerung um 28,7 Prozent. 83 Lenker wurden wegen Drogen im Straßenverkehr angezeigt (2021: 51), ein deutlicher Anstieg um 62,7 Prozent. Insgesamt wurde 279 Lenkern (+38,8 Prozent) am Pfingstwochenende der Führerschein vorläufig abgenommen (2021: 201).

In der gesamten Pfingstwoche vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2022 starben vier Motorradlenker, ein Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L, zwei auf Landesstraßen B und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer im Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung, Überholen, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Bei zwei tödlichen Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 6. Juni 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 153 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 117, 2020 124 und 2019 153.

Eine genaue Aufschlüsselung der Verkehrsstatistik des Pfingstwochenendes (Freitag bis Pfingstmontag) für jedes Bundesland entnehmen Sie der angefügten Tabelle.

