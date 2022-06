SPÖ-Muchitsch: „Regierung soll endlich Pilotprojekte für Vier-Tage-Woche starten“

Lange Arbeitszeiten in Österreich sind Kultur aus dem letzten Jahrhundert

Wien (OTS/SK) - „Österreich fällt durch das Unvermögen dieser Regierung EU-weit immer weiter zurück. Während andere Länder längst zeitgemäße Arbeitszeitmodelle testen, herrscht bei uns noch eine Arbeitszeitkultur wie im letzten Jahrhundert. Es ist höchst an der Zeit, endlich die Umsetzung einer freiwilligen, staatlich geförderten Vier-Tage-Woche zu forcieren und mit Pilotprojekten zu starten“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zur Studie des ÖGB, wonach Österreich EU-weit mit durchschnittlich 42,1 Stunden Arbeitszeit pro Woche am zweiten Platz mit den längsten Arbeitszeiten liegt. Muchitsch hat schon im Sommer letzten Jahres gemeinsam mit Parteichefin Rendi-Wagner die Umsetzung innovativer Arbeitszeit-Modelle gefordert. Die SPÖ hat auch ein eigenes Modell entwickelt. ****

Das SPÖ-Modell für eine freiwillige, staatlich geförderte 4-Tage-Woche sieht vor, dass die Arbeitszeit des Betriebes dauerhaft um 20 Prozent verringert wird. Dabei wird ein Drittel der Kosten vom Betrieb übernommen und ein Drittel vom AMS. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verzichten auf brutto 6,6 Prozent ihres Gehalts bei 20 Prozent weniger Arbeitszeit. „Da entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Für die Unternehmen, da sie staatlich unterstützt werden, ihre Produktivität steigt und sie werden als Arbeitgeber attraktiver. Die Arbeitnehmer*innen profitieren, weil sie gesünder, erholter und motivierter sind. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird einfacher“, so der SPÖ-Sozialsprecher.

In Großbritannien laufen Pilotprojekte, die von Forschern begleitet werden, und es zeigt sich bereits, dass die Motivation der Arbeitnehmer*innen gestiegen ist. Auch in Spanien und Schottland beginnen heuer staatlich geförderte Versuche mit der 4-Tage-Woche. „Wir können uns doch nicht allen internationalen Zukunftsentwicklungen entziehen. Diese Regierung beschädigt mit ihrem Blockieren und Nichtstun auch die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs“, so Muchitsch. (Schluss) sl/bj

