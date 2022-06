Silvia Schneider und Armin Assinger präsentieren: „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“

ORF 2 zeigt am 8. Juni Regionen für einen Genuss- und Aktivurlaub

Wien (OTS) - Das wird ein Sommer! Armin Assinger und Silvia Schneider bereiten die Österreicherinnen und Österreicher am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ auf den Urlaub in ihrer Heimat vor. Die beiden schwingen sich aufs Fahrrad und begeben sich auf eine abwechslungsreiche Tour durch Südkärnten – die Region rund um den Klopeiner See. Wie gewohnt blicken Armin Assinger und Silvia Schneider dabei auf die Urlaubs-Highlights einiger der attraktivsten Ferienregionen der neun Bundesländer.

Silvia Schneider und Armin Assinger zeigen auch in diesem Jahr die idealen Regionen für einen Genuss- und Aktivurlaub in Österreich: Vom Hochkönig in Salzburg über das Vulkanland mitsamt der Riegersburg in der Steiermark, St. Corona am Wechsel in Niederösterreich und Innsbruck in Tirol über den Strudengau in Oberösterreich, den Walgau in Vorarlberg, die Neue Donau in Wien und den Wörthersee in Kärnten bis nach Podersdorf am See im Burgenland. Nicht nur die Regionen, auch die Aktivitäten sind vielfältig: ob Klettern, Mountainbiken, Surfen, Radfahren, Gleitschirmfliegen oder auch Wakeboarden – in Österreich gibt es eine Menge zu erleben, zu bestaunen und zu entdecken.

Als Drehscheibe für diesen Blick ins Urlaubsland Österreich begeben sich Silvia Schneider und Armin Assinger mit dem Rad auf eine Entdeckungstour – wie gewohnt mit sportlichen und genussvollen Zielen. Das Panorama am Kitzelberg mit Blick bis nach Slowenien gibt Kraft für die sportlichen Aktivitäten: Armin Assinger und Silvia Schneider erkunden die Kletterwand bei der Ruine Griffen und lassen sich auf der Petzen mit dem Mountainbike ins Tal gleiten. Zur Entspannung geht es ans Wasser – und zwar auf die Drau. Bei einer Floßfahrt gibt es Einblicke in die Kärntner Kulinarik. Und die beiden bleiben am Wasser, davon gibt es in Kärnten schließlich nicht zu knapp: Am Klopeiner See wird abendlich gechillt. Auch für Stimmung ist gesorgt: Ein Auftritt von Melissa Naschenweng ist die musikalische Krönung dieser sommerlichen Landpartie!

Silvia Schneider: „Es war ein Vergnügen, rund um den Klopeiner See zu drehen – das herrliche Wasser, die Menschen, das beschwingte Lebensgefühl. Österreich hat ein Überangebot an wunderschönen Urlaubsplätzen. Es macht große Freude, so viele wie nur möglich davon selbst zu entdecken. Armin und ich sind baden gegangen – in voller Montur, am Klopeiner See. Das war köstlich nach Drehschluss.“

Armin Assinger: „Während der Dreharbeiten ist mir wieder bewusst geworden, wie schön unser Österreich ist! Auch wenn man glaubt, die Heimat gut zu kennen, tun sich immer wieder neue, wunderschöne Platzerln auf, die es wert sind, entdeckt und erkundet zu werden! I gfrei mi auf an Sommer in Österreich!“

Eine Reise durch Österreich kann man auch auf Flimmit (flimmit.at) unternehmen und bei Doku-Reihen wie „Über Österreich – Juwele des Landes“ oder den „Universum“-Ausgaben mit Hermann Maier vom Urlaub träumen.

