„Dok 1: Das Experiment – 5 Tage ohne Zucker“ mit Lisa Gadenstätter

Am 8. Juni um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Kaum ein Lebensmittel ist so umstritten wie Zucker. Er gilt als Krank- und Dickmacher und wird oft auch als „süßes Gift“ bezeichnet. Doch ist Zucker tatsächlich so schlecht wie sein Ruf? Welche Auswirkungen hat er auf den Körper? Und ist es überhaupt möglich, ganz ohne ihn zu leben? Diesen Fragen geht Lisa Gadenstätter in „Dok 1: Das Experiment – 5 Tage ohne Zucker“ am Mittwoch, dem 8. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 im Selbstversuch nach und beobachtet die Effekte des Entzugs mit der Unterstützung einer Ärztin.

Bevor das Experiment losgeht, gilt es abzuklären, welche Lebensmittel überhaupt Zucker enthalten, denn der wird oft gut in Produkten versteckt. Wie man den verborgenen Zucker am besten entlarvt und warum er problematisch sein kann, erklären die Expertinnen und Experten von foodwatch Österreich. Auch in manchen unverarbeiteten Lebensmitteln steckt mehr Zucker, als man zunächst erwarten würde. Was bleibt also übrig, wenn man keinen Zucker mehr essen darf? „Dok 1“ sucht Fakten und beseitigt die gängigsten Mythen rund um das Thema. Und ein Rübenbauer aus Niederösterreich gibt einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der österreichischen Zuckerproduktion.

Während die durchschnittlichen Österreicher/innen den eigenen Zuckerkonsum um ein Vielfaches unterschätzen, wissen Diabetiker/innen meist sehr genau, wie viel Zucker sie zu sich nehmen, denn eine Über-oder Unterzuckerung kann für sie zu einer echten Bedrohung werden. Welche Gefahren und Herausforderungen der Alltag mit Diabetes mit sich bringt und wie man sich damit arrangieren kann, erzählt ein Betroffener im Interview. Dass auch ein Leben ohne Zucker süß sein kann, weiß Katalin Udvardy. In ihrem Shop „Gesund Naschen“ in Salzburg lernt Lisa Gadenstätter nicht nur Zuckeralternativen kennen, sondern legt auch gleich selbst in der Küche Hand an. Da Essgewohnheiten bereits im Kindesalter geprägt werden, hat es sich das Projekt „Schlau sein – Gesund essen“ von der Wiener Gesundheitsförderung zum Ziel gesetzt, das Thema gesunde Ernährung in die Klassenzimmer zu bringen. In einem Workshop in einer Wiener Schule wird das Thema kindgerecht erklärt.

