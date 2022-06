Erdbeeren: Die Botinnen des Sommers schmecken jetzt am allerbesten

Hauptsaison für heimische Erdbeeren - Das Wetter meinte es bisher gut

Graz (OTS) - Leuchtend rot "lachen" die Erdbeeren jetzt von den mit Stroh unterlegten heimischen Feldern. "Jetzt und in den nächsten zwei bis drei Wochen ist Hauptsaison für Erdbeeren. Die aktuelle Witterung ohne Extremtemperaturen ist ideal für eine gleichmäßige Reife. Heuer sind die Erdbeeren groß, saftig und aromatisch-süß", betont Herbert Muster, Leiter des Obstbaureferates in der Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark. Die Königin der Beeren gibt es in der Steiermark übrigens noch deutlich länger als bis Juli. Der Experte: "Unsere Obstbauern kultivieren auch spätere Sorten, in späteren Lagen und Regionen und in geschützten Folienhäusern, sodass es steirische Erdbeeren bis in den Herbst geben wird." Die Erdbeeren läuten nicht nur den Sommer ein, sondern auch die Beerensaison: Neben Erdbeeren reifen in den nächsten Wochen auch Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren. Muster: "Von Juni bis September ist die Auswahl an frischen heimischen Beeren besonders groß."

Besonders beliebt bei den Steirerinnen und Steirern ist auch das Selbstpflücken auf den Erdbeerfeldern. Etwa 15 steirische Betriebe bieten Erlebnishungrigen die Möglichkeit zum Selbstpflücken. Insgesamt ist der Erdbeeranbau in der Steiermark für etwa 60 Betriebe ein wichtiges Standbein. Kultiviert werden die steirischen Erdbeeren auf etwa 160 ha, davon etwa 80% im Freiland und 20% im geschützten Anbau in Folienhäusern. Die jetzt geernteten Erdbeeren gibt es in erster Linie direkt ab Hof, auf Selbstpflückfeldern, auf Bauernmärkten und in Supermärkten. Auch die heimische Gastronomie setzt verstärkt auf saisonale Erdbeeren von heimischen Bäuerinnen und Bauern.

Kaum Kalorien, aber eine geballte Ladung an Vitaminen

Erdbeeren schmecken nicht nur hervorragend, sie sind auch gesund. Sie sind reich an Vitaminen und Fruchtsäuren. Satte 58 mg Vitamin C enthalten 100 g, das ist mehr als Zitronen oder Orangen. Ein Tipp von Ernährungsexpertin Nicole Zöhrer von der LK Steiermark: "Je dunkler die Erdbeeren, desto reifer sind sie und mehr Vitamin C sowie gesunde Inhaltsstoffe enthalten sie. Eine kleine Schale Erdbeeren mit 150 g deckt sogar den Vitamin-C-Tagesbedarf eines Erwachsenen. Erdbeeren haben auch eine geringe Dichte an Kalorien: 100 g haben nur 35 kcal. Sie sind daher der ideale Sommergenuss für figurbewusste Genießer." (Schluss)

