Verein KULT: Jazz in den Bezirken 14, 12, 20, 5 und 19

Auskünfte zu Konzerten des „Rabitsch & Pawlik Quartetts“: 0664/24 11 767

Wien (OTS) - Der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur, KULT“ organisiert im Rahmen des Projekts „Wiener Jazz & Genusstage“ beschwingte Jazz- und Weltmusik-Konzerte in 20 Bezirken. Diese Kultur-Angebote werden durch die Bezirke, die Kulturabteilung der Stadt Wien und sonstige Partner unterstützt. Die nächsten Termine: Am Mittwoch, 8. Juni, spielen von 18.00 bis 22.00 Uhr das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ und der Blues-Musikus Ripoff Raskolnikov in Penzing ein Freiluft-Konzert beim „Großen Schutzhaus Rosental“ (14., Heschweg 320). Wenn es die Wetterlage erfordert, findet der Musik-Abend im Schutzhaus-Saal statt. In Meidling unterhalten das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ und das „Hannes Kasehs Blues-Duo“ ihr Publikum am Donnerstag, 9. Juni, von 18.00 bis 22.00 Uhr. Schauplatz des garantiert schwungvollen Konzertes ist das „Meidlinger Platzl“ (12., Meidlinger Hauptstraße, Theresienbadgasse). Ersatz-Termin bei Regen: Donnerstag, 7. Juli. Erteilung von Auskünften zu den anstehenden KULT-Veranstaltungen: Telefon 0664/24 11 767.

Eintritt frei bei allen Konzerten, Infos: office@michaelarabitsch.com

In die Brigittenau kommt das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ am Freitag, 10. Juni. Auf dem Wallensteinplatz ertönt von 18.00 bis 21.00 Uhr mitreißende Jazz-Musik. Ersatz-Termin bei Regen: Mittwoch, 15. Juni. Beim Gastspiel in Margareten am Samstag, 11. Juni, ist von 18.00 bis 22.00 Uhr neben Michaela Rabitsch (Gesang, Trompete, Horn), Robert Pawlik (Gitarre) und ihrer Combo auch der famose „Slide-Gitarrist“ Gottfried Gfrerer zu hören. Veranstaltungsort ist der Siebenbrunnenplatz. Ersatz-Termin: Mittwoch, 6. Juli. In Döbling sorgen Rabitsch, Pawlik und Kollegen am Sonntag, 12. Juni, einmal mehr für beschwingte Jazz-Klänge und Weltmusik-Rhythmen. Dieser Konzert-Nachmittag wird vor der „Kahlenberger-Kirche“ (St. Josefskirche: 19., Am Kahlenberg 38) unter freiem Himmel durchgeführt und dauert von 13.00 bis 16.00 Uhr. Falls es das Wetter notwendig macht, geht der Auftritt im Gotteshaus über die Bühne. Bei allen Konzerten ist der Eintritt kostenlos. Das Publikum wird um Beachtung der geltenden Corona-Regeln ersucht. Informationen über sämtliche „Jazz & Genusstage“ in Wien: office@michaelarabitsch.com.

